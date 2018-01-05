EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
الأرصاد تحذر من رياح محملة بالغبار على القاهرة والدلتا
الجمعة 05 يناير 2018 10:18 ص
غبار بالطقس
أخر الأخبار
غبار بالطقس
أحمد صبرى
حذرت هيئة الأرصاد للجوية من رياح نشطة وأمطار رعدية اليوم، فى مناطق القاهرة والدلتا، مناشدة منهم المواطنين البقاء بالبيوت.
وأضافت الهيئة فى منشور لها على صفحتها بموقع "فيس بوك"، أن الساعات القادمة هي الأخطر والأشد من حيث الرياح النشطة، وستدخل كتل غبارية قوية علي الدلتا والقاهرة والجيزة وشمال الصعيد، تكون أقوى على السواحل الشمالية وثم الدلتا والقاهرة، أقل حدة على مدن شمال الصعيد.
ونصحت الهيئة المواطنين بعدم الخروج من المنازل الساعات القادمة، خاصة مرضى الجهاز التنفسي، مؤكدة وجود أمطار غزيرة وبروق ورعود ورياح عاصفية بالدلتا بعد فجر اليوم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا