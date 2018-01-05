اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تظاهرات إيران

روحاني والاحتجاجات في إيران

ستعقد اليوم الجمعة



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دعت الولايات المتحدة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي حول إيران، حسب ما أفاد دبلوماسيون الخميس، وفق وكالات



والجلسة التي يتعين أن تؤكدها الرئاسة الكازاخستانية الدورية للمجلس ستعقد اليوم الجمعة .