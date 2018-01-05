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سيـــاســة
اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تظاهرات إيران
الجمعة 05 يناير 2018 01:16 ص
روحاني والاحتجاجات في إيران
أخر الأخبار
روحاني والاحتجاجات في إيران
ستعقد اليوم الجمعة
متابعات
دعت الولايات المتحدة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي حول إيران، حسب ما أفاد دبلوماسيون الخميس، وفق وكالات
والجلسة التي يتعين أن تؤكدها الرئاسة الكازاخستانية الدورية للمجلس ستعقد اليوم الجمعة .
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