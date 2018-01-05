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سيـــاســة
الرئاسة تهنئ المصريين بجوائز المنتخب وصلاح وكوبر
الجمعة 05 يناير 2018 12:15 ص
السيسي والمنتخب
أخر الأخبار
السيسي والمنتخب
على المصري
أعرب الرئيس، عبد الفتاح السيسى عن خالص تهنئته للشعب المصرى على حصاد مصر لجوائز كرة القدم الأفريقية
صرح بذلك السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في بيان صادر منذ قليل.
وأعرب عن سعادته بحصول المنتخب الوطنى لكرة القدم على أحسن فريق فى أفريقيا انعكاسا للمستوي المتميز الذي ظهر به خلال عام ٢٠١٧، و فوز ابن مصر البار اللاعب، محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب كرة قدم فى إفريقيا، والذى أصبح مثلاً يحتذى به فى الإخلاص والإجتهاد والتمثيل المشرف لبلدنا العزيز مصر فى المحافل الدولية
وأعرب عن عظيم امتنانه وتقديره لدور محمد صلاح كنموذج لشباب مصر الواعد الطامح لتحقيق ذاته وإثبات جدارته بتمثيل وطنه
وفى ذات الإطار هنأ الرئيس المدير الفنى للمنتخب الوطنى المصرى لكرة القدم هيكتور كوبر على فوزه بجائزة أفضل مدير فنى فى أفريقيا، مؤكدًا سيادته علي استمرار الدولة في تقديم الدعم للرياضة والرياضيين لرفع اسم مصر عاليا في كافة المحافل الرياضة.
وتوج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفريول اﻹنجليزة، بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2017، والذي أقيم بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة "أكرا" الغانية
.
ويعد صلاح ثاني لاعب مصري ينالها بعد النجم السابق محمود الخطيب 1983.
وحصدت مصر جائزة أفضل منتخب في القارة، متفوقة علي منتخبي الكاميرون ونيجيريا.
وحصد اﻷرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، جائزة أفضل مدرب في إفريقيا، بعدما قاد الفراعنة لنهائي كأس اﻷمم اﻹفريقية بالجابون، وقاد مصر للصعود لكأس العالم "روسيا 2018"، بعد غياب 28 عاما عن المحفل العالمي.
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