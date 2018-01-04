التموين: استخراج البطاقات الذكية للمواطنين خلال أسبوعين

ممدوح رمضان

رمضان: صرف الدعم لصاحب البطاقة من مستحقات الشركة المتأخرة في استخراجها



كتب ـ محمد مجدي:



أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن العام الجديد 2018، يشهد بداية جديدة في عهد استخراج البطاقات التمويينة الذكية للمواطنين، حيث ستتم في إسبوعين فقط من تاريخ تقديم المواطن لطلب استخراجها من مكاتب البريد.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، في تصريحات هاتفية لـ"المال": في حالة عدم إستلام المواطن للبطاقة التموينية، من مكتب البريد بعد تلك المحددة وهي 15 يومياً، سيتم صرف الدعم الخاص بعدد أفراد البطاقة دون تأخير.



يشار إلي أن الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية يحصل على دعم حكومي قيمته 50 جنيهاً كل شهر، يحصل من خلاله على سلع غذائية وغير غذائية من قائمة تحتوي على 60 صنف بأوزان مختلفة.



وكشف رمضان، أنه في حالة قيام الشركة التي تقوم باستخراج البطاقة التموينية بالتأخير في استخراجها، سيتم صرف الدعم للمواطن على حساب تلك الشركة وخصمها من مستحقاتها لدي وزارة التموين.



يشار إلى أن الشركات المنفذة للبطاقات التموينية الذكية هي: سمارت، وفيرست داتا، وإيفيت.



وأوضح رمضان، أنه سيتم إرسال رسالة ثانية على الهاتف المحمول، بأنه تمت الموافقة على الطلب الذي تقدم به المواطن، بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي، أو رفض الطلب، ولو فيه سبب رفض سيتم توضيح السبب حتي يتسنى لصاحب الطلب، استخراج البطاقة مرة أخرى في حالة مطابقة الشروط عليه.



وتلك هي خطوات خدمة تتبع البطاقة التموينية عبر المحمول:



1- سيتم تفعيل خدمة استخراج بطاقات التموين سواء بدل التالف أو الفاقد أو استخراج البطاقة الجديدة من خلال المحمول اعتبارا من بعد غدا الاثنين.



2 - إجمالى تكلفة الخدمة حتى حصول المواطن على البطاقة لن تتجاوز جنيهين.



3 - يقدم المواطن طلبه بمكتب التموين وبمجرد تقديم الطلب سيقوم بإرسال رسالة فارغة بقيمة 1 جنيه من التليفون المحمول الخاص به على رقم "91237".



4- سيتم الرد على المواطن فى الحال بأن طلبه تم تسجيله على النظام الإلكترونى أم لا، وحال عدم تسجيله سيمكنه الرجوع لمكتب التموين للتأكد من تسجيل طلبه أمامه.



5 - بعد أسبوع من تسجيل طلب المواطن سيتم الرد على عليه برسالة على رقم المحمول الخاص به بأن طلبه تم قبوله أو رفضه وحال الرفض سيتم ذكر أسباب الرفض.



6 - فى حال قبول الطلب سيتم إرسال رسالة أخرى للمواطن بعد 15 يومًا عمل من تقديم الطلب تفيد بأن بطاقته تم استخراجها وعليه بالتوجه لمكتب التموين لاستلامها.



7 - بمجرد استلام المواطن البطاقة من مكتب التموين سيرسل رسالة أخرى بقيمة جنيه واحد على نفس رقم الخدمة "91237" ويكتب داخل الرسالة رقم "1" .



8 - سيتم الرد علي المواطن برسالة مجانية تتضمن الرقم السرى الخاص ببطاقته التموينية وتفعيل البطاقة.



9 - تعد هذه الخدمة لأول مره يحصل فيها المواطن على الرقم السرى بنفسه دون أن يعلمه أحد غيره.



10- الرسائل التى سيتم الرد بها على المواطن من خلال المحمول مجانية، وأن كل ما سيدفعه المواطن لهذه الخدمة حتى حصوله على البطاقة لا يتجاوز جنيهين فقط من خلال إرساله رسالتين قيمة كل رسالة جنيه واحد.



11- سيتم إعادة المحذوفين من البطاقات التموين بشكل عشوائى وبدون سبب قانونى اعتبارا من شهر يناير المقبل



12 - حال عدم إعادة بعض المستحقين المحذوفين من البطاقات، يتوجه صاحب البطاقة إلى مكتب التموين وسيتم إعادة الأفراد الذين تم حذفهم عشوائيا بدون سبب.



13- ثمن الكارت الذكى لبطاقة التموين سواء بدل تالف أو فاقد أو استخراج بطاقة جديدة سيظل قيمته ثابتة 20 جنيها فقط.

