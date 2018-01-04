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سيـــاســة
توالي زيارات المسؤولين للبابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد
الخميس 04 يناير 2018 11:30 م
بابا تواضروس
أخر الأخبار
بابا تواضروس
استقبل البابا تواضروس الثاني اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
كما استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية و المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يرافقه المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات واللواء رفعت قمصان مساعد المدير التنفيذي للهيئة والمستشارة علا راضي عضو الجهاز التنفيذي
وفي وقت سابق التقى البابا وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الفريق محمد فريد، للتهنئة بعيد الميلاد
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