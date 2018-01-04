اﻷهلي يحصد 1.5 مليون دولار من إعارة لاعبيه للسعودية

النادي الأهلي

علي المصري



أنعش مجلس إدارة النادي اﻷهلي، خزينة القلعة الحمراء بمليون ونصف المليون دولار، نظير إعارة ثلاثي الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي عماد متعب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا لدوري المحترفين السعودي خلال أول 4 أيام من بدأ فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وبلغت قيمة إعارة متعب للتعاون 300 ألف دولار، بينما وصلت إعارة الشيخ إلى 450 ألف دولار، وتكلفت إعارة مؤمن ﻷهلي جدة مبلغ 400 ألف دولار، بمجموع مليون و150 ألف دولار، وهو ما يوازي 20 مليون و250 ألف جنيه.