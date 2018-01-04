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نقل وملاحة
الطيران تبدأ تجهيز جداول الرحلات الروسية لمصر
الخميس 04 يناير 2018 10:18 م
وزير الطيران المدني بمطار شرم الشيخ
أخر الأخبار
وزير الطيران المدني بمطار شرم الشيخ
دعاء محمود
أكد مصدر مطلع بوزارة الطيران المدني، أن الفترة القادمة ستشهد استكمال الإجراءات والخطوات اللازمة لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات لإعداد جداول الرحلات.
ونشرت وثيقة على موقع الحكومة الروسية، اليوم الخميس، تنص على أن الرئيس فلاديمير بوتين سمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية المعتادة بين روسيا ومصر، وذلك اعتبارًا من الثاني من يناير الجاري.
وأضاف المصدر لـ"المال"، أن توقيع الرئيس الروسي للمرسوم خطوة جيدة واستكمالاً لإجراءات استئناف الرحلات، نافياً حدوث أي تغيير في موعد إطلاق الرحلات والمقرر له مطلع شهر فبراير المقبل.
وكانت السلطات الروسية، قد علقت الطيران مع مصر، عقب سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت فى سيناء أواخر أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى بدقائق، ما تسبب فى وفاة 224 شخصًا على متنها
ووقع وزيرا الطيران المصري شريف فتحي، والنقل الروسي سوكولوف، خلال الشهر الماضي، بروتوكول عودة الرحلات بين القاهرة وموسكو، بداية من فبراير المقبل
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