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رياضة
رسميا.. إعارة مؤمن زكريا ﻷهلي جدة السعودي
الخميس 04 يناير 2018 10:00 م
إعارة مؤمن زكريا
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إعارة مؤمن زكريا
علي المصري
وافقت لجنة الكرة بالنادي اﻷهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم الخميس، علي رحيل مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، إلى أهلي جدة السعودى، على سبيل الإعارة، لمدة 6 أشهر، بدءا من فترة الانتقالات الشتوبة الحالية، وحتي نهاية الموسم الجاري.
وسيحصل اﻷهلي مقابل رحيل لاعبه لأهلي جدة، علي نصف مليون دولار، فيما سيحصل مؤمن زكريا علي 1.5 مليون ريال سعودي خلال مدة اﻹعارة، مقابل موافقة اللاعب علي تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، حتى عام 2023.
وكان مؤمن زكريا، قد تلقى عرضًا للرحيل إلى نادي الإمارات اﻹماراتي، ولكنه قوبل بالرفض لضعف المقابل المالي، ويعد رحيل مؤمن زكريا للدوري السعودي، هو الثالث خلال الأسبوع الحالي، بعد إعارة عماد متعب للتعاون، وأحمد الشيخ للاتفاق.
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