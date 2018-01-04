برلمانية: الطريق إلى الضبعة خارج نطاق تغطية شبكات المحمول

وأوضحت الدكتورة مي البطران ،أن إنشاء الجهاز يهدف إلي تنظيم قطاع الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة،وتلبية جميع احتياجات المستخدمين، إلي جانب ضمان وصول خدمات الاتصالات إلي جميع مناطق الجمهورية مع مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنيه لمختلف خدمات الاتصالات