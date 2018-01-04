أبو ظبي تقود مكاسب 6 بورصات.. وهبوط مصر

البورصة المصرية

خالد بدر الدين





صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة أبوظبى وهبط مؤشرا بورصتا مصر والبحرين فقط.



ذكرت وكالة رويترز إن مؤشر سوق مال أبو ظبي العام قفز بأكثر من 1.5% بعد أن زاد 0.9% ليسجل 4548 نقطة، ليسجل أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس الماضى مع صعود سعر سهم بنك أبو ظبي الأول 2.4 % ليصل إلى 10.90 درهم لتبلغ مكاسبه في الجلسات الثلاث السابقة 6.3%.



وتقدم مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.8% بعد أن كسب أمس 1.4% ليرتفع إلى 6454 مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم قيادية، بينما كسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية أكثر من 0.7% ليتجاوز 7277 نقطة ليسجل أعلى مستوى له منذ أوائل أكتوبر الماضى .



وصعد مؤشرا بورصتى الدوحة ومسقط بحوالى 0.3 % لكل منهما ليزداد إلى 8631 نقطة و إلى 5105 نقطة على الترتيبk بينما ارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 3464 نقطة ولكن مؤشر بورصة البحرين تراجع بحوالى 1 % ليهبط إلى 1312 نقطة.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4% لينزل إلى 14782 نقطة، لكن سهم الوحدة المصرية لجلاكسو سميثكلاين قفز 7% بعد أن سجلت الشركة زيادة بلغت 26% على أساس سنوي في صافي الربح المجمع للربع الثالث.