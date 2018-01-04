الاثنين.. البرلمان يصوت على مد حالة الطوارئ وتنظيم السجون

ياسمين فواز









يصوّت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم السجون في جلسته العامة الاثنين المقبل.





ويناقش النواب في الجلسة نفسها تقرير اللجنة المشتركة لهيئات مكتب الشئون التشريعية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الإفلاس، المؤجّل من دور الانعقاد الماضي.





كما يناقش المجلس تعديلات قانون العقوبات وقرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017 بمدّ حالة الطوارئ.



