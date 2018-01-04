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سيـــاســة
الاثنين.. البرلمان يصوت على مد حالة الطوارئ وتنظيم السجون
الخميس 04 يناير 2018 08:14 م
مجلس النواب
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مجلس النواب
ياسمين فواز
يصوّت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم السجون في جلسته العامة الاثنين المقبل.
ويناقش النواب في الجلسة نفسها تقرير اللجنة المشتركة لهيئات مكتب الشئون التشريعية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الإفلاس، المؤجّل من دور الانعقاد الماضي.
كما يناقش المجلس تعديلات قانون العقوبات وقرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017 بمدّ حالة الطوارئ.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًّا، أمس الثلاثاء، بمد حالة الطوارئ المعلَنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى لتبدأ الساعة الواحدة صباح السبت، الموافق الثالث عشر من يناير الحالى.
مجلس النواب
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