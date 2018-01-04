القمح والبوتاجاز أهم ما استقبلته الموانئ.. اليوم

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2185 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 693 شاحنة، من بينها شحنة بوتاجاز تزن 5 آلاف طن، فيما استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و4 بضائع عامة.



وقررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية في هذه الأثناء اليوم غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



موانئ السويس



صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد، وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



ميناء سفاجا



وأوضح يوسف أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة وادى طيبة، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.



كما يستعد الميناء لاستقبال أربع سفن، وهى أمانة والحرية وبوسيدون إكسبريس والنوى إكسبريس، وعلى متنها 392 راكبًا و191 شاحنة بضائع و21 سيارة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن، وهى أمانة والنوى إكسبريس، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 486 راكبًا و210 شاحنات بضائع و 18 سيارة، بينما غادرت أربع سفن وهى أمانة، والحرية، وبوسيدون إكسبريس، والنوى إكسبريس، وعلى متنها 454 راكبًا و189 شاحنة بضائع و17 سيارة.



ميناء نويبع



وفي السياق نفسه يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 853 راكبًا وتداول 103 شاحنات، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وآيلة، وعلى متنهما 264 راكبًا و4 برادات و12 تريللا وسيارة، في حين تغادر السفينة سينا وعلى متنها 31 راكبًا و13 برادًا و 18 تريللا.



بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين سينا وايلة، وعلى متنهما 366 راكبًا و16 برادًا و5 تريللات وسيارتان وباصان جيت، فيما غادرت السفينتان سينا وآيلة، وعلى متنهما 192 راكبًا و23 برادًا و12 تريللا وسيارتان وباصان جيت.



ميناء دمياط



وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، و4 أخريات بضائع عامة، وغادر 3 سفن حاويات، واثنتين بضائع عامة.



وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان لها، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24، إضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف: غادر الميناء في الثالثة والنصف مساء أمس الأربعاء، القطار رقم 2471، وفي السابعة والنصف مساءً القطار رقم 2442، وفي الخامسة والنصف من صباح الخميس القطار رقم 2476، بحمولة إجمالية 3882 طن قمح، في حين غادرت 108 سيارات نقل بحمولة 5218 طن قمح.



وأكد أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 73003 أطنان، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46484 طنًا.



وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7600 طن يوريا، و5600 طن فوسفات، و4800 طن كوارتز، و1400 طن رمل.



ميناء الإسكندرية



من جهة أخرى، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج فضلًا عن ارتفاع سرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.



وأشار الغندور إلى أن قرار غلق البوغاز جاء حفاظًا على سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.

