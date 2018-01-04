تنشيط السياحة : لن نطلق حملة ترويجية بروسيا بعد عودة الرحلات

دعاء محمود

قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة لن تطلق حملة ترويجية في السوق الروسية بعد قرار استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو، مطلع فبراير المقبل، مرجعًا ذلك إلى أنه عند عودة الرحلات سوف تتداول كل وسائل الإعلام العالمية الخبر وهي بمثابة دعاية لمصر في الوقت الراهن.





وأضاف الدميري، خلال لقائه محرري القطاع السياحي، منذ قليل، أن الحملة الترويجية بالسوق الروسية سيتم إطلاقها في وقت لاحق، موضحًا أن الهيئة ستركز بشكل أكبر في هذه السوق على عقد لقاءات مشتركة وإقامة الفعاليات وإطلاق قوافل سياحية.





كانت السلطات الروسية قد علّقت الطيران مع مصر، عقب سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت فى سيناء أواخر أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى بدقائق، ما تسبب فى وفاة 224 شخصًا على متنها.





ووقع وزيرا الطيران المصري شريف فتحي، والنقل الروسي سوكولوف، بروتوكول عودة الرحلات بين القاهرة وموسكو، بداية من فبراير المقبل.