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رياضة
إعادة هيكلة لقطاع الناشئين بالأهلى
الخميس 04 يناير 2018 05:15 م
عبدالعزيز عبدالشافي 25
أخر الأخبار
عبدالشافي 223
على المصرى
ناقشت لجنة الكرة بالأهلي في اجتماعها، برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، الموقف الحالي لقطاع الناشئين والسلبيات التي يعاني منها القطاع خلال الفترة الماضية، وقام الدكتور عمرو أبو المجد مدير القطاع، بتقديم تقرير للجنة عن مدرسة الكرة والفرق والملاعب، ونظام التغذية والاستراحة الخاصة بالناشئين.
وطالب الخطيب في حضور عضوي اللجنة؛ عبد العزيز عبدالشافي المدير الرياضي، وعلاء عبدالصادق بكل التفاصيل الخاصة بهيكلة القطاع من كل النواحي بالتنسيق مع المدير الرياضي الذي يعكف على دراسة هذه الأمور، على أن يعود قطاع الناشئين بأسرع وقت رافدًا رئيسيًا للفريق الأول بالعناصر المميزة في كل المراكز، وما يترتب على ذلك الحد من عملية شراء اللاعبين من الخارج بمبالغ باهظة.
فى سياق آخر، اجتمعت اللجنة مع إبراهيم عبدالصمد مدير أكاديميات الأهلي، وتعرفت على كل التفاصيل الخاصة بالموقف الحالي، وطلبت تقييمًا لكل فرع من الناحية الفنية والإدارية والمالية، خاصة أن اللجنة تبحث توسيع قاعدة أكاديميات الأهلي في الداخل والخارج، في ضوء البرنامج الذي تقدم به رئيس النادي لأعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات الأخيرة.
النادي الأهلي
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