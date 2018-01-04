سقوط حاويات على السيارات المخزنة بميناء الإسكندرية

حاويات

السيد فؤاد



سقط عدد من الحاويات على عدد من السيارات المستوردة بالساحة رقم 9 بميناء الإسكندرية، والتي تستغلها الشركة الهندسية للحاويات.



أشار رضا الغندور المتحدث باسم هيئة الميناء إلى أن أحد اللوادر كان يحمل كمية من الحديد، واصطدم ببعض الحاويات والتي بأثرها سقطت على السيارات المخزنة بالميناء ما أدى إلى وقوع الحادث.



ولفت إلى أنه حرر محضر بالحادثة، وتم عمل حصر للتلفيات.



يذكر أن الميناء يعمل كمراقب فقط، بينما يتم تأجير تلك الساحات لشركات مختلفة متخصصة في التخزين، سواء الحاويات أو السيارات.





