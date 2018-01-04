EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
سقوط حاويات على السيارات المخزنة بميناء الإسكندرية
الخميس 04 يناير 2018 04:23 م
حاويات
أخر الأخبار
حاويات
السيد فؤاد
سقط عدد من الحاويات على عدد من السيارات المستوردة بالساحة رقم 9 بميناء الإسكندرية، والتي تستغلها الشركة الهندسية للحاويات.
أشار رضا الغندور المتحدث باسم هيئة الميناء إلى أن أحد اللوادر كان يحمل كمية من الحديد، واصطدم ببعض الحاويات والتي بأثرها سقطت على السيارات المخزنة بالميناء ما أدى إلى وقوع الحادث.
ولفت إلى أنه حرر محضر بالحادثة، وتم عمل حصر للتلفيات.
يذكر أن الميناء يعمل كمراقب فقط، بينما يتم تأجير تلك الساحات لشركات مختلفة متخصصة في التخزين، سواء الحاويات أو السيارات.
ميناء دمياط
ميناء الإسكندرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا