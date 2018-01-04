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بورصة وشركات
بكين تعلن توزيعًا نقديًا 2.5 جنيه للسهم
الخميس 04 يناير 2018 03:55 م
البويات
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البويات
رجب عزالدين
أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، عن توزيع نقدى بقيمة 2.5 جنيه للسهم الواحد، يتم صرفه على قسطين.
وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن القسط الأول سيتم صرفه اعتبارًا من 23 يناير الجارى، بقيمة 1.5 جنيه للسهم، وسيتم صرف القسط الثانى بقيمة جنيه واحد اعتبارًا من 30 إبريل المقبل.
ومن المقرر انتقال الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم 18 يناير الجارى، وفقًا للبيان.
وأقرت عمومية الشركة توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 2.5 جنيه للسهم، عن العام المالي المنتهي في يونيو 2017.
وارتفعت أرباح الشركة خلال العام المالى المنتهى يونيو 2017 إلى 113.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 78.49 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المذكور إلى 837 مليون جنيه، مقابل إيرادات 846.8 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
ويبلغ رأسمال الشركة 240 مليون جنيه، موزعًا على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية عشرة جنيه للواحد.
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