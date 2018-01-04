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رياضة
رسميا.. التونسي حمدي النقاز ينضم للزمالك
الخميس 04 يناير 2018 03:51 م
رسميا.. التونسي حمدي النقاز ينضم للزمالك
أخر الأخبار
رسميا.. التونسي حمدي النقاز ينضم للزمالك
علي المصري
أنهي مجلس إدارة نادي الزمالك الاتفاق مع نظيره النجم الساحلي التونسي لضم الظهير الأيمن حمدي النقاز لصفوف القلعة البيضاء، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن يحضر اللاعب إلى القاهرة، السبت المقبل؛ للانضمام بشكل رسمي لتدريبات الفريق.
وسيدفع الزمالك للنجم 700 ألف دولار على دفعتين، بواقع 500 ألف دولار، ثم 200 ألف دولار بعد شهرين، فيما يحصل النقاز على 300 ألف دولار في الموسم،
ويتحمل اللاعب جزءًا من قيمة الصفقة؛ لرغبته في الانتقال للزمالك.
نادي الزمالك
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