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الإسكندرية
تدشين لجان المساءلة المجتمعية لأول مرة بالإسكندرية
الخميس 04 يناير 2018 03:25 م
تكافل
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تكافل
سلطان : تدريب ١٠٦٦ فردًا للعمل ضمن برنامج التكافل والكرامة
مها يونس
صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأنه سيتم تدشين لجان المساءلة المجتمعية لأول مرة بالإسكندرية من خلال تدريب ١٠٦٦ فردا للعمل بها، مؤكدا أنها إحدى آليات تصحيح مسار برنامج "التكافل والكرامة"، ومن خلالها ستنقى كشوف المستفيدين واستبعاد غير المستحقين، وإدخال المستحقين لهذا البرنامج من خلال تلك اللجان.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الدكتورة بلقيس هجرس مسئول المسألة المجتمعية ببرنامج التكافل والكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى، وبحضور محمد كمال الدين الحجاجي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك لمناقشة تنسيق التدريب للجان المسألة المجتمعية، والاستعانة بدعم المحافظة في متابعة هذه اللجان على مستوى الوحدات الاجتماعية والأحياء.
وأوضح المحافظ أنه سيتم تدريب عدد ٨٣ لجنة مسألة اجتماعية بعدد ١٠٦٦ فردا علي مستوي المحافظة، وذلك خلال ٨ أيام ابتداء من ١٠ يناير الجاري من قبل مدرسين متطوعين من مختلف محافظات مصر.
وأكد "سلطان" استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم وتوفير أماكن واحتياجات التدريب، وأعطى تعليماته لكل الجهات بتذليل أي عقبات لإخراج عملية تدريب مثالية.
الإسكندرية
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