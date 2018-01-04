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محمود السعيد عميدًا لاقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة
الخميس 04 يناير 2018 02:43 م
جامعة القاهرة 22
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جامعة القاهرة 22
المال - خاص:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور محمود السعيد محمود عبد الرحمن عميداً لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لمدة ثلاث سنوات.
وكان الدكتور محمود السعيد يشغل منصب وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون التعليم والطلاب قبل صدور القرار الجمهوري بتوليه منصب عمادة الكلية.
من جانبه قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للعميد الجديد، وبحث معه تفعيل خطته لتطوير الكلية في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة على المستوى التعليمي والبحثي والإداري.
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