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رياضة
نيبوشا يحصل على مستحقاته بعد إقالته
الخميس 04 يناير 2018 02:35 م
المونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش
أخر الأخبار
المونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش
علي المصري
يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، جلسة مع المونتنيجرى نيبوشا المدير الفنى للفريق، لإنهاء التعاقد معه بالتراضي، وحصوله على مستحقاته المالية بعد قرار اقالته.
وسيحصل المدرب الصربي الشاب علي راتب شهر ديسمبر المقدر ب37 ألف دولار، بالإضافة لشهر من الشرط الجزائي، كما ينص التعاقد بين الطرفين.
نادي الزمالك
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