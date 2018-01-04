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ثقافة وفنون
ولاد تسعة حصريًا على إم بى سى مصر .. الأحد المقبل
الخميس 04 يناير 2018 02:28 م
ولاد تسعة
أخر الأخبار
ولاد تسعة
محمد فتحى
أعلنت قناة MBC مصر، عن عرض مسلسل "ولاد تسعة" حصريًا على شاشاتها ابتداءً من الأحد المُقبل.
يعد المسلسل دراما اجتماعية، ويناقش بعض القضايا الشائكة من خلال مجموعة من القصص المختلفة، حول حياة الخادمات في المنازل، وكيف ينظر لهن البعض، مع تسليط الضوء على حكايات ومشكلات أربع خادمات، كما يُناقش المُسلسل قضية تأجير الأرحام لمساعدة غير القادرين على الإنجاب والصراع بين الأمهات الفقيرات وبين السيدات أصحاب النفوذ والمال.
ويعرض المسلسل يوميًا من الأحد للخميس الساعة التاسعة مساءً، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
يضم أن المسلسل نُخبة من النجوم، منهم نيكول سابا، وخالد سليم، وخالد ذكي، وسهر الصايغ، وبيومي فؤاد، وهبة مجدي، وعمرو عابد، ورحمة حسن، ولقاء سويدان، ومحمد التاجي، وإلهام عبد البديع، وحنان سليمان وآخرين، والمسلسل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.
إم بي سي _MBC
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