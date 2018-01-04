مستخلصى الإسكندرية: القانون الجديد لا يتناسب مع طبيعة عملنا

الحاويات

❐ المواد المقترحة تعتبر جميع المستوردين فاسدين

❐ المهنة تتعامل مع نحو 8 وزارات لها علاقة بالاستيراد



معتز محمود



تحركت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، على عدة أصعدة لعرض تحفظاتها على بعض بنود مسودة قانون الجمارك الذى يجرى مراجعته حاليًّا فى مجلس الدولة، والذى ترى أنه لا يتوافق مع طبيعة العمل الجمركى.



وفى هذا السياق، تقدمت شعبة مستخلصى الجمارك بمذكرة إلى المستشار رئيس مجلس الدولة «إدارة الفتوى والتشريع»، تبدى فيها تحفظاتها على عدد من بنود مسودة قانون الجمارك الذى يتم حاليا مراجعته فى المجلس.



وأوضحت الشعبة فى مذكرتها أنها ترى فى بعض المواد فى التعديلات الخاصة بمشروع قانون الجمارك المقترح من قبل مصلحة الجمارك لا تتوافق مع طبيعة العمل الجمركى، ولا تتناسب مع سير العملية الجمركية.



وأضافت فى مذكرتها أن العمل الجمركى يتطلب أمانة وصدقا وسرعة الإفراج عن الرسائل الجمركية حتى لا تتحمل الواردات غرامات ومصاريف التخزين بالعملة الأجنبية للخطوط الملاحية الأجنبية، خاصة فى ظل عدم وجود خطوط ملاحية مصرية.



وأوضحت الشعبة أن العملية الجمركية تتعامل مع كل الوزارات المعنية، وأن مواد القانون المقترح- وللأسف الشديد- تنظر إلى أن جميع المستوردين فاسدون، كما اعتبرت أن القرارات والمنشورات التى تصدر أثناء الإجراءات الجمركية كلها تصب فى صالح عرقلة العملية الجمركية.



وأشارت إلى أن عمليات التهريب التى تتذرع بها مصلحة الجمارك لا تنأى إلى هذا الحد، ولا يمكن لأى دولة فى العالم أن تحافظ على حدودها بنسبة %100، موضحة أن عمليات التهريب لا تمثل أكثر من %100 من حجم الاستيراد.



وشدّدت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية فى المذكرة المقدمة إلى المستشار رئيس مجلس الدولة أنها مع قطع دابر المهربين بكل الوسائل، ولكن مع الحفاظ بسير العملية الجمركية فى مجراها الطبيعى.



وأرفقت الشعبة فى مذكرتها عددًا من البنود التى تتحفظ عليها وترغب فى تعديلها، وهى فى الباب الأول «التعاريف» فى الكتاب الأول فى المادة رقم 1 الفقرة العاشرة والفقرة العشرون والفقرة الحادية والعشرون.



كما تضمنت المطالب تعديل الباب الأول من الكتاب الثانى الخاص بالضريبة الجمركية، ومقابل الخدمات فى الفصل الثالث المادة السادسة عشرة.



وشملت المقترحات تعديل المادة الثالثة والخمسين من الفصل الخامس من الباب الأول بالكتاب الثالث، فضلا عن المادة الثامنة والخمسين من الفصل السادس بالباب الأول من الكتاب الثالث.



وتضمنت التعديلات المقترحة فى الباب الأول من الكتاب الثالث أيضًا الفصل الثامن «المخلص الجمركى» فى المادة ستين.





وفى الكتاب الرابع تضمنت التعديلات المقترحة الباب الأول «المخالفات» المواد 77 و79.



وأوضحت الشعبة فى مذكرتها أن مهنة التخليص الجمركى من المهن التى تستوعب أعداد شبابية كبيرة من حملة المؤهلات العليا، وأن الشعبة ترعاهم للحصول على الخبرات المهنية التى تؤهلهم للنهوض بمهنة التخليص.



واعتبرت الشعبة أن مشروع القانون المقدم به إجحاف على من يعملون فى حقل العملية الجمركية، لذا وجب عليها أن تتقدم بمقترحاتها فى تعديل بعض تلك المواد، ومنها المواد التى تخص مهنة التخليص الجمركى، وهى فى الأصل كمهنة المحامى الذى يدافع عن الحق ويعتبر وسيطا بين المنصة والموكل .



وتابعت: أن شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية صادر لها القرار الوزارى رقم 84 لسنة 1989، وهى تمثل كل مستخلصى جمارك الإسكندرية فى حقل العمل الجمركى، لذلك هى تقوم بإرسال التعديلات المقترحة من قبلها .



وأوضحت المذكرة أن مهنة المستخلص هى وسيط بين المستوردين والمصدرين ومصلحة الجمارك والوزارات المعنية بالعملية الجمركية، إذ إن المهنة تتعامل مع نحو 8 وزرات تخص العملية الاستيرادية بقوانينها.



وتأتى المذكرة بعد مذكرة مماثلة تقدمت بها الشعبة إلى وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى تبدى فيها تحفظاتها على بعض بنود مسودة قانون الجمارك الذى يجرى مراجعتها حاليا فى مجلس الدولة.



وأبدت الشعبة تحفظاتها على بعض بنود مسودة قانون الجمارك الذى يجرى مراجعته حالياً فى مجلس الدولة خلال اجتماع عقدته الشعبة مؤخرًا لمناقشة بنود هذه المسودة.



وأكد عدد من أعضاء الشعبة خلال هذا الاجتماع ضرورة التدخل لتعديل تلك البنود فى هذه المسودة قبل إصدار القانون؛ لتلافى الأخطاء والمشكلات التى قد تحدث مع إقراره بهذه الصيغة.



وقال جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إن اعتراض الشعبة يقتصر فقط على عدد بسيط ومحدود من بنود القانون، وتخص فى معظمها مهنة التخليص الجمركى.



وأضاف أن الشعبة ستبدأ سريعا فى التحرك من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية لإيصال وجهة نظرها لمركز صنع القرار لمحاولة تعديل تلك البنود.



وكشف حسنين أنه تم تشكيل لجنة لتوضيح وجهة نظر الشعبة فى البنود الخاصة بمهنة التخليص الجمركى على أن تقدم للجهات المعنية لاحقا.



وأشار إلى أنه قام بعرض مقترح أعضاء الشعبة على الشئون القانونية لإبداء الرأى فى الصياغة المقترحة قبل إرسال التعديلات المقترحة.



وشهدت المناقشات حول مسودة قانون الجمارك وجهات نظر متعددة ومتباينة من أعضاء الشعبة تم خلالها المطالبة بمناقشة مقترح نص تعريف المخلص الجمركى بمسودة القانون بعد التصويت عليها لتقديمها لمجلس الدولة ووزارة المالية ومجلس الشعب.



وقدم بعض الأعضاء تعريفا للمستخلص بأنه ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى المرخص له من المصلحة بإعداد البيان الجمركى وإتمام إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع وفق صحيح النظم والقواعد السارية بصفته وكيلا عن صاحب الشأن.



وأكد بعض الأعضاء عدم وجود القاعدة السببية لمبدأ إعادة الصياغة، خاصة أن لكل قانون خريطة بنائية تشمل القصور فى القانون القديم، والأهداف من التعديل.

واعتبروا أن مشروع القانون توسع فى العقوبات دون مراعاة لقانون العقوبات الحاكم لكل القوانين ومبادئه العامة الخاصة بتناسب العقوبة مع الجريمة.



ولفتوا إلى أنه توسع فى منح السلطة التنفيذية صلاحية تقدير وتحديد الجريمة والعقاب دون ضوابط، ما جعلهم يتوسعون فى منح صلاحية تقدير وتحديد الجرم والعقاب ودون ضوابط موضوعية.



وأشاروا إلى أن أبرز التحفطات هى توسع مشروع القانون فى فرض ضرائب جديدة دون سند من القانون، بالإضافة إلى مخالفته للقواعد الضريبية فى فرض ضريبة على الضريبة وتحصيل رسوم خدمات دون وجود خدمات فعلية، ودون تكافؤ فى مبدأ الخدمة مع المقابل.



ولفت بعض الأعضاء إلى أنه لا يجوز تخصيص أى جزء من الحصيلة فى الغرامات لصالح صاحب الضبطية القضائية فى تحقيق الجرم، وكيف يكون هو الخصم والحكم والمستفيد فى ظل قانون مدنى تجارى؟



ورغم وجاهة بعض تلك الاعتراضات، فإن الشعبة فى النهاية لم تلتفت لجزء كبير منها، واستقر الأعضاء فى المذكرة النهائية حول عدد من التعديلات تمهيدا لرفعها للجهات المعنية.