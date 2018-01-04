إجراءات تطوير مصلحة الجمارك بالتنسيق مع المركزى

مجدى عبد العزيز

❏ القانون الجديد فى الربع الأول من العام الجارى



مها أبوودن



أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وجود تعاون مستمر مع عدد من الجهات، من بينها البنك المركزى، يهدف إلى تطوير أداء مصلحة الجمارك فى حماية الحدود والحد من ظاهرة التهريب.



وقال فى تصريحات خاصة، إن التنسيق والتعاون بين وحدة غسل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها فى البنك المركزى لمكافحة جرائم غسل الأموال مستمر، بهدف مكافحة الإرهاب.



وأوضح أن الهدف من هذا التعاون، عدم السماح بتمويل الصفقات التجارية إلا من خلال القطاع المصرفى فقط، مشيرا إلى حرص الجمارك المصرية على متابعة الملف الدولى الخاص بالدرع الواقية الخاصة بالمواد الكيميائية الثنائية ومتعددة الاستخدام، والتى يطلق عليها (السلائف الكيميائية) والتى تدخل فى نشاط الإرهاب.



وطالب رئيس مصلحة الجمارك المصرية بضرورة أن تسارع مصالح الجمارك على مستوى العالم فى إيجاد آلية فورية للتعاون وتبادل المعلومات مع ضرورة استحداث إدارة مخاطر شاملة فى مجال مكافحة الإرهاب لأن الأمر يحتاج إلى سرعة التعامل مع هذا الملف بحرفية وبكفاءة عالية، لأنه يتعلق بحماية المجتمع والإنسانية من هذا الخطر.



وأشار عبد العزيز إلى أن الجمارك المصرية تستفيد من كل مبادرات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بنظام مراقبة الركاب واستهداف الحاويات ومتابعة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا تاما بين مصلحة الجمارك المصرية والأجهزة الأمنية داخل مصر لإحكام الرقابة على عمليات التهريب وحماية المنافذ الحدودية.



وقال إن المصلحة تعمل على سرعة تنفيذ خطتها لتطوير منظومة العمل الخاصة بالجمارك، والتى تشمل تحديث الإدارة الجمركية عبر ميكنة الجمارك لتوفير البيانات لصناع القرار فى أسرع وقت ممكن، كما تشمل الخطة تطوير عمل مصلحة الجمارك تشمل أيضا إرساء منظومة الشباك الواحد فى الإدارة الجمركية ورفع قدرات العاملين بمصلحة الجمارك لمواكبة التطورات العالمية.



وأشار إلى أن استكمال الربط الإلكترونى بين الجمارك والضرائب والموانئ وهيئات الفحص كان له نصيب من خطة تطوير عمل المصلحة.



وأوضح أن وضع التجارة الدولية حاليا يخلق تحديات أمام منظمة التجارة العالمية لتشجيع نفاذ السلع والبضائع فى الأسواق وتيسير حركة التجارة من جهة تزامنا عدم الإخلال بمتطلبات الأمن الجمركى من جهة أخرى.



وقال إن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، موضحا أنه تم الانتهاء من عدد من الإصلاحات الهيكلية الشاملة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص الذى يسهم بأكثر من %70 من حجم الاقتصاد المصرى.



وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى إلى تطبيق عدد من الإجراءات الرامية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر ومنها اتفاقية تيسير التجارة على المستوى التشريعى.



وقال إن قانون الجمارك تم الانتهاء من إعداده وأن فريق العمل بالوزارة يناقشه تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان، وذلك خلال الربع الأول من العام الجديد.



وأضاف أن خطة وزارة المالية المتعلقة بتطوير الإدارة الجمركية المصرية لتواكب التحديات التى تفرضها متطلبات الاصلاح الاقتصادى وتلبية المنافسة العالمية، تتمثل فى ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظى ودقيق، وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك وعلى كل المنافذ لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا فى أسرع وقت.



وأكد أن المصلحة تهدف إلى رفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية وتحسين إجراءات الرقابة عبر الحدود ومراجعة التشريع الجمركى والتشريعات المرتبطة به بهدف حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة وتحقيق الانضباط فى حركة التجارة والتحول للنموذج الدولى لقاعدة بيانات الجمارك.



وأضاف أن أكثر من %95 من حصيلة الجمارك والضرائب يتم تحصيلها إلكترونيا، مؤكدا أن ميكنة الموازنة وتطبيق منظومة حساب الخزانة الموحد سيسهم فى إحكام الرقابة على أوجه الإنفاق والصرف وتحقيق كفاءة إدارة المال العام للدولة.



وقال إن المصلحة تهدف إلى تشديد الرقابة على التدفقات المالية غير المشروعة وتزوير الفواتير وكذلك حماية الصناعة الوطنية والمجتمعات من البضائع الخطيرة والمواد الكيماوية ثنائية ومتعددة الاستخدام.



وأضاف أن مصلحة الجمارك تقوم بتحديث أجهزة فحص السلع لمنع تهريب الأسلحة والمواد الخطرة والمخدرات وكاميرات التجسس، مشيرا إلى ضبط محاولات عديدة لتهريب مواد كيماوية تستخدم فى تصنيع المتفجرات مؤخرا.



وقال عبد العزيز إن مصر تعد من أكبر الاقتصادات بالشرق الأوسط، ونجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق إصلاحات هيكلية شاملة فى الاقتصاد لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، منها على سبيل المثال اتفاقية تيسير التجارة وتطوير منظومة الواردات والصادرات، وتعتبر هذه الإجراءات ضمن الخطوات الخاصة بمنظومة الشباك الواحد، التى تسعى الجمارك إلى تفعيلها بالتعاون مع مؤسسات الدولة.



وأشار إلى أن مصر حاضرة بقوة فى المنظمة، وهى عضو فى لجنة السياسات، التى تعد الأهم بمنظمة الجمارك العالمية، وتشارك فى صنع القرارات وإعداد المعايير الدولية، وهذا يعكس مواكبة مصر للتطورات.