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عقـــارات
أملاك مصر تطرح أول مركز تجارى بمدينة الشروق
الخميس 04 يناير 2018 01:40 م
أملاك
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تمويل
المال ـ خاص
قالت دينا أنور، مدير قطاع التسويق بشركة أملاك مصر للتطوير العقارى، إن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ أول مشروع تجارى لها بمدينة الشروق، وذلك على مساحة 4000 متر مربع، إذ يشمل المشروع عيادات طبية وكذلك مكاتب إدارية، وعدد من المحال التجارية، إذ يقع المشروع على الطريق الرئيس للحى الخامس بالمدينة.
وأضافت مدير قطاع التسويق بشركة أملاك مصر للتطوير العقارى، أن الشركة قامت حاليًا بطرح الجزء الخاص بالعيادات الطبية والبالغ عددها 66 وحدة، إذ تبلغ المساحات الخاصة بتلك الوحدات بين 47 مترًا مربعًا إلى 110 أمتار مربعة، وبسعر 25 ألف جنيه للمتر، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى سعر المتر، خصوصًا أن المول التجارى يقع بمنطقة متميزة بالمدينة.
وأشارت إلى أن تسليم الوحدات خلال ثلاث سنوات ونصف من بداية التنفيذ على أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال 6 أشهر إذ إنه يتم التقسيط على خمس سنوات بمقدم تصل نسبته إلى %15 من ثمن الوحدة.
ولفتت إلى أن الشركة تقوم بطرح المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع ميريدا الشروق، وتضم تلك المرحلة 20 فيلا، وبمساحة تبلغ 490 مترا مربعا، إذ إن الشركة تقوم حاليًا بأعمال البناء فى تلك المرحلة على أن يتم الانتهاء منها خلال العام الحالى، إذ نجحت الشركة فى بيع المرحلة الأولى والثانية خلال الفترة الماضية.
وأكدت «دينا» أنه من المتوقع انتهاء تسليم المشروع بالكامل بداية عام 2020، إذ يقع مشروع ميريدا بمدينة الشروق، وذلك على مساحة 8 أفدنة، إذ يبلغ المقدم %10 والتقسيط على 8 سنوات. وأوضحت أن المشروع يحتوى أيضًا على مول، يتكون من محلات تضم أكبر العلامات التجارية، علاوة على وحدات إدارية وعيادات طبية.
يذكر أن شركة أملاك مصر للتطوير العقارى تعد إحدى الشركات الرائدة فى القطاع، إذ نفذت أكثر من 155 مشروعا (فيلات – عمارات) فى أفضل المناطق الحيوية والمميزة فى المدن الجديدة مثل (مدينة الشروق – القاهرة الجديدة – هليوبوليس الجديدة – مدينة بدر).
الاستثمار العقاري
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