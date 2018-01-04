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بـلال داعية السماء 8
الخميس 04 يناير 2018 01:28 م
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نشأة بـلال
اتفقت الأقوال فيما يورد الأستاذ العقاد على أن بلالاً كان من أبناء الحبشة المولدين، وجاء فى وصفه أنه رضى الله عنه كان «آدم (أسود) شديد الأدمة (السواد) نحيفًا طوالاً أجنأ أى فيه انحناء كثير الشعر خفيف العارضين (صفحتى الخد)».
وهذه الأوصاف معهودة فيما يقول الأستاذ العقاد فى سلالة المولدين من السود والساميين، وكانوا كثيرين بين الحبشة واليمن من قديم الزمن، وليست أوصافه من أوصاف الزنج ولا أوصاف أبناء سام، وإنما يدل سواده وكثرة شعر رأسه وعدم فطس أنفه على أنه مولد من السلالتين.
واختلف فى مولده، فيقال ولد بمكة، ويقال ولد فى السراة، وربما كان هذا هو الأرجح لقربها من اليمن والحبشة، ولأن بلالاً رضى الله عنه رجع إليها حين فكر فى الزواج.
وأرجح الأقوال أنه ولد قبل الهجرة بنحو ثلاث وأربعين سنة.
وأبوه وأمه معروفان: أبوه يُدعى رباحًا، وأمه تدعى حمامة، وكان ينادى بابن السوداء إذا غضب منه غاضب، ولعل أمه كانت من إماء السراة أو إماء مكة.
وورد أن له أخًا اسمه خالد، وكنايته أبو رويحة، والأغلب إزاء تعدد الروايات أنه كان أخاه فى الإسلام على سنة المؤاخاة التى آخاها النبى عليه السلام بين الصحابة، وقيل إن له أختًا تسمى «غفرة» وكانت مولاة عمر بن عبد الله مولى غفرة المحدث المصرى، ولا خبر عنها غير ذلك.
وكانت نشأة بلال بمكة فى بنى جمح من بطون قريش المشهورة، ونشأ فيهم أيضًا أبو محذورة وعمرو بن كلثوم اللذان اختيرا أيضًا للأذان.
ويرى الأستاذ العقاد أنه إذا كانت لنشأة بلال بين هؤلاء القوم أثر مقدور فى بغضه لعبادة الجاهلية وإقباله على الإسلام، فذلك يكون بسبب إطلاعه بينهم على أسرار الأزلام (سهام صغيرة كان أهل الجاهلية يقتسمون بها وفقًا لما يكتبونه عليها ) والأيسار وما يلزمها أحيانًا من الغش والتلبيس، فضلاً عما كان للقوم من نزعة روحية باعدت بينهم وبين خلائق عبد مناف جد النبى عليه السلام منذ حدثت القطيعة الأولى بين الأحزاب القرشية، وخليق بهؤلاء فيما يورد الأستاذ العقاد ألاَّ يألفهم الضعفاء.
ولم يُعْرف على وجه التحقيق من كانوا سادة بلال وأبيه من بنى جمح، والثابت أنه عند المبعث كان عند «أمية بن خلف» وبعض ولده، واتفقت الروايات على أن الصدّيق رضى الله عنه هو الذى استنقذه من تعذبيهم إياه على إسلامه، فاشتراه وأعتقه.
واستراح بلال بعد عتقه من إيذاء السادة للعبيد، ولكنه لم يسترح ولا استراح غيره من ملاحقتهم وإيذاء الأشرار للمستضعفين الذين لا تحميهم عصبية.
فقد كان المشركون يتعقبون المسلمين بكل ما استطاعوه من عنتٍ وإيذاء، حتى همّوا بقتل النبى نفسه، وحتى أشفق عليه السلام على صحبه وأذن لهم فى الهجرة قبله، فكان بلال ممن هاجروا إلى المدينة على إيثار منه للبقاء فى مكة.
وقد لزم بلال النبى والصديق بالمدينة ومكة وسائر المغازى والأسفار بعد ذلك.
وكان لمسجد المدينة الذى اشترك النبى عليه السلام فى بنائه حظ الأذان الأول فكان لبلال حظ السبق بهذا الأذان. ولم يزل له حظ التقدم على سائر المؤذنين فى حضرة النبى حتى قُبض عليه السلام، وميز بالتقدم عليهم لتقدمه فى الإسلام ولجهارة صوته وحسن أدائه، وإن كان تقدمه فى الإسلام هو أرجح المزيتين التى استحق بها التفضيل والتكريم.
وقيل فى خصائص أذانه فيما يورد الأستاذ العقاد إنه كان يؤذن حتى تدحض الشمس ويؤخر الإقامة قليلاً. أو ربما أخرها قليلاً، ولكن لا يخرج فى الأذان عن الوقت. وربما ترنم ببعض الشعر وهو صاعد للأذان رثاءً لحاله وطلبًا للتوبة والرحمة من الله. ومن ذاك أنه سمع وهو يقول:
ما لبـلال ثكلته أمه
وابتل من نضح دم جبينه
وقد آخى النبى عليه السلام بين المهاجرين والأنصار فى المدينة كما هو معروف، واختلفت الروايات فيمن آخى بلالاً به، والأرجح أنه عليه السلام آخى بينه وبين خالد أبى رويحة الخثعمى، يدل على ذلك بقاء الصلة بينهما إلى أن فرقت بينهما الوفاة.
يقول الأستاذ العقاد:
«ويبدو من أحاديث النبى عليه السلام لبلال أنه كان يصطفيه لأنه أهل لاصطفاء التربية والتعهد بالنصيحة والتعليم، فكان يقول له: يا بلال! أفضل عمل المؤمن الجهاد فى سبيل الله. وكان يقول له : عش فقيرًا يا بلال ومت مع الفقراء. وربما عهد إليه فى تفريق ما يفضل من المال عنده وقال له: انظر حتى تريحنى منه.
فيرى بلال القدوة فى سيدة ونبيه فإذا هو من خيرة المقتدين، ويظل على هذه القدوة حتى فارق الحياة» وعن تطهره الذى تحدث الرسول عليه السلام به، قال بلال: «ما عملت عملاً فى الإسلام أرجى عندى منفعة من أنى لا أتطهر طهورًا تامًّا فى ساعة من ليل أو نهار إلاَّ صليت بذلك الطهور ما كتب الله لى أن أصلى».
وكان اصطفاء النبى عليه السلام لبلال اصطفاءً للمؤمن الأمين، الذى تثمر فيه التربية والقدوة الحسنة كما يثمر فيه الصنيع الجميل.
كان بلال رضى الله عنه كالحارس الملازم للنبى عليه السلام فى طويل صحبته له بين السلم والحرب والإقامة والسفر، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتخذه حارسًا يحميه كحراس الأمراء والسلاطين، وإنما كان يستصحبه لأنه كان يستريح إليه وإلى رؤيته والشعور بصدق مودته ووفائه، وكان مودة بلال للنبى تبدو حيث يريد وحيث لا يريد، فكان يسرع فى الهجير إلى تظليله بالثياب ليقيه دون أن يطلب النبى ذلك، ويسرع لضرب قبة له من أدم فى المواقع ويداوم على التردد بينها وبين الميدان ليطمئن عليه ويتلقى أوامره، فلم يفرقهما موقف ضنك ولا موقف خطر.
ولما فُتحت مكة أمره النبى عليه السلام أن يقيم الأذان على ظهر الكعبة، فأقامه والمشركون وجوم يغبطون من مات من آبائهم لأنهم لم يشهدوا هذا الموقف، وحين دخل النبى الكعبة كان فى صحبته ثلاثة : عثمان بن طلحة حامل مفاتيحها، وأسامة بن زيد بن حارثة، وبلال.
ومازال يصحب النبى حتى قُبض عليه السلام، فلم يستطع أن يقيم الأذان بعد وفاته إلإَّ لأيام اعتذر بعدها عن إقامته، لأنه كان إذا قال « أشهد أن محمدًا رسول الله » يغلبه البكاء ويبكى معه سامعوه، ولم يطب له المقام بعد ذلك حيث كان يصحب النبى ويراه، فآثر الاغتراب رغم فرط حبه للمدينة ومكة.
وفى اغترابه آثر الجهاد على فرط حاجته إلى الراحة بعد أن نيف على الستين.
واشترك فى معارك غير معلومة على التفصيل، وشارك فى فتوح الشام، ثم سكن إلى ضيعة صغيرة بجوار دمشق يزرعها ويعيش على غلتها، ولم يُسمع عنه خبر بعد ذلك إلاَّ يوم أن أَذَّنَ للفاروق بدعوة من كبار الصحابة والتابعين فأشجاهم وأبكاهم كأنهم ينصتون لوحى الغيب، ويوم تصدى لمحاسبة خالد بن الوليد بالمسجد بين يدى أبى عبيدة بن الجراح.
وأدركته الوفاة فى نحو السبعين، واستعذب الموت لأنه سيجمع بينه وبين النبى وصحبه كما قال فى ساعات الاحتضار، ودفن عند الباب الصغير بدمشق، وقبره معروف يُزار، بعد أن عاش المسلمون يقرنون بين محضر النبى عليه الصلاة والسلام وصوت بلال رضى الله عنه.
رجائى عطية
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