الذهب يتراجع إلى 1309 دولار لجني الأرباح

الذهب

خالد بدر الدين:



تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، في المعاملات الفورية 0.3 % لتنزل إلى 1308.82 دولار للأوقية، وهبطت أيضا أسعار العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % لتنخفض إلى 1310 دولارات للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ ثلاثة شهور ونصف الشهر في الجلسة السابقة، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح وصعود الدولار الأمريكي.



وذكرت وكالة ريترز أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية، سجلت أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر الماضى، عندما بلغت 1321.33 دولار للأوقية، ولكنه تراجع بعدها مع انتعاش الدولار من أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة شهور، بعد أن عزز محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي التوقعات بزيادات جديدة في سعر الفائدة الأمريكية كما وصعد الدولار اليوم في أعقاب بيانات أمريكية قوية.



وزاد نشاط المصانع الأمريكية أكثر من المتوقع في ديسمبر الماضى، بدعم تسارع نمو الطلبيات الجديدة في مؤشر جديد على الزخم الاقتصادي القوي في نهاية عام 2017 .



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 17 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين بأكثر من 1 % إلى 943 دولارا للأوقية بينما صعد البلاديوم 0.4 % إلى 1086.95 دولار للأوقية.