المركزي يطرح عطاءين للودائع متغيرة العائد بقيمة 90 مليار جنيه

طارق عامر 3

سيد بدر:



استهل البنك المركزي المصري عام 2018 بطرح عطاءين للودائع متغيرة العائد بواقع 45 مليار جنيه لكل عطاء لأجل 35 و49 يوما، ضمن خطته لاستغلال فائض السيولة لدى البنوك، ويستحق للبنوك 83.525 مليار جنيه .



وقدمت البنوك 14 عرضًا في المزاد الأول بقيمة 46.125 مليار جنيه، لأجل 35 يوما، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوب 19.310 % وأقل سعر فائدة، 19.26%، سجل متوسط الفائدة 19.281% .



كما قدمت البنوك 43 عرضًا في المزاد الثاني بقيمة 46.025 مليار جنيه لأجل 43 يومًا، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوب 19.349 % وأقل سعر فائدة، 19.296%، وسجل متوسط الفائدة 19.296% .



بينما قبل "المركزي" نحو 90.875 مليار جنيه، بواقع 45.325 مليار جنيه للمزاد الأول، و45.550 مليار جنيه للمزاد الثاني، وسجل متوسط سعر الفائدة 19.281% و19.296% على التوالي .



وأقر "المركزي" الآلية في الثالث من نوفمبر الماضي، لاستخدامها في سحب فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي لتحجيم معدلات التضخم.



وطرح "المركزي" عبر آلية الودائع متغيرة العائد نحو 68 مزادا منذ الثالث من نوفمبر حصل من خلالها على نحو 2.634 تريليون جنيه، وبلغ متوسط سعر الفائدة 18.967%.



في سياق آخر، قبل "المركزي" من القطاع المصرفي 10 مليارات جنيه ضمن مزاد الودائع ثابتة العائد، بفائدة 19.25% لأجل أسبوع ، من إجمالي 50.8 مليار جنيه، عرضتها البنوك في المزاد وبلغت نسبة التخصيص 19.68%.



وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير خلال 2017 ديسمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.

