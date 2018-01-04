8 شركات تسحب كراسة شروط مناقصة إنشاء 9 محطات شمسية

الطاقة الشمسية

❐ مصدر: %10 تراجعًا فى الاستهلاك و900 مليون جنيه إجمالى فاتورة ديسمبر



عمر سالم



سحبت 8 شركات محلية، كراسة شروط مناقصة إنشاء 9 محطات طاقة شمسية، تابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، التى طرحتها على الشركات الأسبوع الماضى.



كشف مصدر مسئول فى شركة جنوب الدلتا، فى تصريح لـ«المال»، عن أن قدرة كل مشروع تصل إلى 12 كيلووات، بإجمالى 100 كيلووات، ومن المقرر تلق العروض من الشركات خلال 10 يناير الجارى، ويصل إجمالى قيمة كراسة الشروط إلى 2000 جنيه، كما يتعين على الشركات تقديم تأمين ابتدائى مع كراسة الشروط 100 ألف جنيه.



أوضح المصدر أن المشروعات تأتى فى إطار خطة الحكومة لإنارة 1000 مبنى حكومى، عبر الطاقة الشمسية، لنشر ثقافة الطاقة الشمسية، وتنفيذ المشروعات بنظام on grid والمرتبطة بالشبكة القومية، وتنفذ بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية.



ﺗﻘﻮﻡ «ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟدلتا»، ﺑﺈﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ فى ﺟﻨﻮﺏ ﺩﻟﺘﺎ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ، هى ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﺍﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ، وﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺴﻜﺎنها 12.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، ﺗﻤﺜﻞ 15 %، ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3.4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 12000 ﻋﺎﻣﻞ، وفنى، ﻭﻣﻬﻨﺪﺱ.



أشار إلى أن الشركة تمتلك 8 محطات شمسية أخرى، وعند تنفيذ 9 محطات جديدة يرتفع العدد إلى 17 محطة، وتنفذ أعلى مبان الشركة وقطاعاتها التابعة، بإجمالى قدرات 200 كيلووات، ويصل إجمالى تكلفة المحطات 5 ملايين جنيه، تمويلها من الموارد الذاتيه للشركة.



كشف المصدر، عن أن إجمالى فاتورة الشركة عن شهر ديسمبر الماضى، تجاوزت 900 مليون جنيه، تمثل استهلاك المواطنين، والمحلات التجارية من الكهرباء عن الشهر الماضى.



أوضح المصدر أن نسبة تحصيل الفواتير تصل إلى أكثر من %95 بالقطاعات المنزلية والتجارية، وهناك ترحيل لبعض المستحقات على الجهات الحكومية لافتا إلى أن هناك تراجعًا فى استهلاك الكهرباء من المواطنين خلال شهر ديسمبر، نظرا لدخول فصل الشتاء وتراجع درجة الحرارة، ما دفع إلى وجود انخفاض فى الاستهلاك %10 عن شهر نوفمبر الماضى.



أشار إلى ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ وﺿﻊت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺜﻒ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻋﻤﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻭﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ، وﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ؛ ﻣﻨﻌًﺎ ﻟﻠﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﻛﻬﺮﺑﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻼﻙ استعداداً لفصل الشتاء.