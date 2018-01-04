الإسكندرية لتداول الحاويات تحقق 949 مليون جنيه

الإسكندرية لتداول الحاويات

المال– خاص



أظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، خلال الأشهر من أول يوليو الماضى إلى نوفمبر، تحقيق حجم حاويات بلغ 357 ألف حاوية، وصافى ربح 949 مليون جنيه.



وأكد مصدر بالشركة أن إيراد النشاط بلغ خلال الأشهر الخمسة قرابة 1.2 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضى، والتى سجلت 795 مليون جنيه، وصافى ربح 949 مليون جنيه، مقارنة بـ589 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى.



ولفت المصدر إلى أن الشركة راجعت الموازنات الأخيرة وما تم اعتماده من استثمارات لتطوير الشركة، خاصة أن هناك مشروعات تم اعتمادها خلال العام المالى 2017/ 2018، ومنها إنشاء مبنى الأمن بـ846 مليون جنيه، ومشروع إنشاء قضيب ثالث لأوناش الرصيف بـ40 مليون جنيه، وتوريد ونش رصيف عملاق حمولة 65 طنًّا بتكلفة 87 مليون جنيه، علاوة على عملية تعميق وتكريك الرصيف 96 بتكلفة 167 مليون جنيه.



ورصدت الشركة للموازنة الاستثمارية، خلال العام المالى الحالى 2017/ 2018 قرابة 105 ملايين جنيه، فيما كان المنفذ الفعلى من أول يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضى 20.4 مليون جنيه.



وذكر المصدر أن الشركة لم تتأثر بحادث اصطدام إحدى السفن التابعة لخط الكوسكو الصينى، بوِنشى الرصيف العملاق بميناء الدخيلة، فى أول نوفمبر الماضى، حيث استمرت الشركة فى استقبال السفن التى تستهدفها على أرصفتها الأخرى، سواء بميناء الدخيلة أو الإسكندرية.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على توريد أوناش حديثة بنفس مواصفات الونشين اللذين تم تدميرهما، علاوة على تكلفة عدم تشغيل الرصيف، ليصل إجمالى تكلفة الحادث إلى 594 مليون جنيه.



كان ممدوح دراز، رئيس الشركة، قد أشار إلى أن الحادث وقع جراء اندفاع السفينة «كاسكال بولوسى» التابعة لخط شاينا شيبينج، بسرعة عالية، ومن ثم اصطدامها بأحد أوناش الشركة بالرصيف العملاق والونش المجاور، ما نتج عنه تدمير الونش بالكامل وحدوث تلفيات بالونش الثانى.



يُشار إلى أن الأوناش التى لحقتها الأضرار ورّدت للشركة فى مايو 2017، وجارٍ التعويض بمثيلتها للإبقاء على مستوى الكفاءة التى تعمل به المحطة.