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سيـــاســة
السادات: هل تصمت الدولة إذا انطلقت حملة مناهضة لترشح السيسى؟
الخميس 04 يناير 2018 12:10 م
محمد أنور السادات
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محمد أنور السادات
إيمان عوف :
تساءل محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " حول آليات مراقبة الدعاية الانتخابية قبل فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، خصوصا بعد أن أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ليس لها ولاية على أي من عمليات الدعاية أو اللافتات التي تعلق في الأحياء والطرقات، وكل ما يجري من ممارسات ترويجية قبل فتح باب الترشح وقبول المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وقال "السادات" إن الجميع صامت ومغمض عينيه عن الحملات الدعائية التى انطلقت ويتبارى الجميع فى التسابق عليها لدعم ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال حملات ( علشان تبنيها – إحنا معاك ) وغيرهم . فهل سيكون هناك صمت مماثل من الدولة وأجهزتها الأمنية إذا ما انطلقت حملة واحدة لمناهضة ورفض ترشح السيسى.
وأكد إنه كان يتوقع من الرئيس السيسى عدم مد العمل بحالة الطوارئ خلال فترة الانتخابات الرئاسية، حتى لا يتخوف مؤيدو وداعمو أى مرشح منافس من اتخاذ أى إجراء معهم تحت مظلة قانون الطوارئ، لكننا فى النهاية نقدر ما تمر به البلاد من مخاطر وإرهاب .
وتابع : "سننتظر نتائج المؤتمر الصحفى المقبل الذى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات وما ستسفر عنه كى نحدد قرارنا النهائى النهائى من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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