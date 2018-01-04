انسحاب مستثمرين من أول مصنع لإنتاج إكسسوارات المحمول

محلات المحمول

محمود جمال



كشف جابر التميمى، شريك مؤسس فى أول مصنع لإنتاج إكسسوارات المحمول فى مصر، عن تخارج مستثمرين اثنين رئيسيين من هيكل ملكية المشروع، بسبب تعنت الجهات الحكومية فى منح التراخيص اللازمة، واشتراطها الإطلاع على السجلات التجارية الخاصة بالشركات الصينية المشاركة فى المشروع قبل الموافقة على إجراءات التأسيس.



وأوضح التميمى لـ«المال» أن المستثمرين اللذين تخارجا من المصنع - فضل عدم ذكر اسميهما - كانا يستحوذان على 3.5 مليون جنيه، من إجمالى رأسمال المصنع البالغ 10 ملايين جنيه حاليا قابلة للزيادة.



وكشفت «المال» - فى أغسطس الماضى - عن اعتزام 6 من مستوردى أجهزة المحمول بالسوق المحلية إنشاء مصنع إكسسوارات فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة استيراد إكسسوارات الهواتف لأكثر من الضعف بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.



وقال «التميمى» إنه يفاوض حاليا مجموعة من المساهمين الجدد لتدبير رأسمال المتبقى للمشروع 3.5 مليون جنيه، و يعكف أيضا على إنهاء شهادات الأمن الصناعى والسلامة المهنية، والبحث عن قطعة أرض مناسبة لإقامة المصنع.



ومن المرجح أن يقام المصنع على مساحة ألف متر مربع ، وسيبدأ بإنتاج بطاريات وشواحن وكابلات خلال 2 - 3 شهور ، يليها تصنيع سماعات «الهاند فرى» وأجهزة «الباور بانك»، علما بأنه سيتم توجيه 70 % من إنتاج المصنع للسوق المصرية، وتصدير الـ%30 المتبقية للأسواق العربية والأفريقية.