الإسكان : مناقصة لإعداد بطاقة استبيان عن مدى رضاء المواطنين

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان

بدور إبراهيم:



أعلنت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، طرح مناقصة عامة بين المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد وتنفيذ أعمال استبيان بطاقات رضاء المواطنين، بمحافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والتي يتم بها تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، والقائم علي النتائج (P for R)، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة إلى تعزيز أداء الشركات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من النواحي المؤسسية، ومجالات مشاركة المواطنين.



وأوضحت أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، يتضمن في مرحلته الأولى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ155 قرية، موزعة على 3 محافظات، من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، و سيتم تنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 ألف نسمة، ويبلغ تمويل البرنامج 550 مليون دولار، بقرض من البنك الدولى، من خلال آلية يتم تطبيقها لأول مرة فى مصر، وهى ربط التمويل بالنتائج، و يتم الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات.



وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان ونائب رئيس الوحدة (PMU): تقوم المكاتب الاستشارية المتخصصة الراغبة بتقديم العطاءات الفنية والمالية للمناقصة بشراء كراسة الشروط بعد التقدم بطلب كتابي إلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، ويتم تقديم العروض في مظروفين مغلقين (أحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض المالي)، بمقر وزارة الإسكان، في موعد أقصاه 17- 1- 2018 الساعة 12 ظهراً، مرفقاً بها ضمان دخول العطاء (التأمين المؤقت) بمبلغ 8000 جنيه، على أن يُستكمل إلى 5% من قيمة العطاء المقبول لمن يرسو عليه العطاء، ولن يلتفت إلي العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد.



وأضاف أنه سيتم تقييم العروض بنظام النقاط، وطبقا لأسس التقييم المنصوص عليها بمستندات الطرح، وطبقاً لقانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات المصري ولائحته التنفيذية، وسيتم عقد جلسة بمقر وزارة الإسكان بتاريخ 8-1- 2018 في الساعة 12 ظهراً للرد علي استفسارات الراغبين في التقدم، بشرط الحصول علي كراسة الشروط المختومة بختم وحدة إدارة المشروعات (PMU).

