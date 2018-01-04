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الأرصاد: طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا اليوم
الخميس 04 يناير 2018 10:17 ص
حالة الطقس
أخر الأخبار
حالة الطقس
المال - خاص
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 5ر1 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية، وتتكاثر السحب المنخفظة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 12 18
وسط الدلتا 11 17
الإسكندرية 10 18
بلطيم 12 18
مطروح 11 19
السلوم 09 18
سيوة 08 17
بورسعيد 11 19
دمياط 10 18
العريش 07 19
رفح 06 17
الإسماعيلية 08 19
السويس 09 19
رأس سدر 09 21
نخل 00 16
نويبع 13 18
طابا 10 16
كاترين 02 12
الطور 08 19
شرم الشيخ 14 21
الغردقة 11 20
مرسى علم 11 21
الفيوم 08 18
بنى سويف 08 18
المنيا 06 18
أسيوط 05 19
سوهاج 06 19
قنا 07 19
الأقصر 06 20
أسوان 08 20
أبوسمبل 08 19
الوادى الجديد 04 19
شلاتين 14 23
أبو رماد 14 22
رأس حدربة 15 22
حلايب 16 21
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