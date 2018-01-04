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سيـــاســة
رئيس حملة ترامب الانتخابية يقاضي وزارة العدل الأمريكية
الخميس 04 يناير 2018 03:15 ص
دونالد ترامب 1
أخر الأخبار
ملياردير أمريكي 1
وكالات:
قرر بول مانافورت رئيس الحملة الانتخابية السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية ضد المستشار الخاص الأمريكى روبرت مولر، ونائب المدعى العامرود روزنشتاين.
كما وصفت الدعوى القضائية وزارة العدل بالمتهم وفقا لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.
وكانت السلطات الأمريكية قد اتهمت فى وقت سابق، بول مانافورت ومساعده، ريك جيتس، بالتآمر ضد الولايات المتحدة و12 تهمة من بينها غسيل الأموال.
وتعد لائحة الاتهامات التى صدرت عن تحقيق بتاريخ 27 أكتوبر الماضى - يقوده المستشار روبرت مولر - فى الادعاءات بشأن تدخل روسيا فى حملة الانتخابات الأمريكية فى 2016.
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