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نقل وملاحة
إلغاء رحلات جوية بمطار أمستردام بسبب سرعة الرياح
الخميس 04 يناير 2018 02:59 ص
لوفتهانزا تلغي 750 رحلة بسبب إضراب طياريها
أخر الأخبار
لوفتهانزا تلغي 750 رحلة بسبب إضراب طياريها
وكالات:
ألغت السلطات الهولندية اليوم الأربعاء، مئات الرحلات الجوية فى مطار أمستردام بسبب الرياح التى بلغت سرعتها أكثر من 110 كيلومترات فى الساعة.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، أنه ولأول مرة تغلق هولندا جميع الحواجز البحرية الصناعية الرئيسية بسبب هبوب رياح شديدة على شمال غرب أوروبا، حيث قامت السلطات بإغلاق الحواجز الخمسة المبنية على الممرات المائية الرئيسية لمنع الفيضانات.
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