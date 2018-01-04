صدق أو لا تصدق.. الزمالك لم يبلغ نيبوشا إقالته

المونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش

- يقود المران غدا استعدادا للقمة ويرحب بالرحيل بشرط



علي المصري



علمت المال أن مجلس إدارة نادي تلزمالك، برئاسة مرتضي منصور، لم يبلغ الصربي نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الكرة اﻷول بالقلعة البيضاء، بقرار إقالته من تدريب الفريق، عقب الهزيمة من طلائع الجيش، بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من اﻷسبوع العاشر للدوري الممتاز.



وسيتواجد نيبوشا في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي، غدا الخميس، لقيادة مران الفريق في بداية الاستعداد للقاء قمة الكرة المصرية، أمام النادي اﻷهلي، يوم الاثنين المقبل، في ختام لقاءات الدور اﻵول للدوري.



وعلم نيبوشا بقرار إقالته من اﻹعلام، ولم د يتم إبلاغه بشكل رسمي، وفي حالة أبلاغه بالقرار فأنه لن يرحل قبل الحصول على الشرط الجزائي بالكامل، ولن يتفاوض لتخفيضه.



وأكد وكيل أعمال المدرب الصربي الشاب، أن نيبوشا يلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ في حالة عدم الحصول علي الشرط الجزائي بالكامل، وسيذهب لتدريب الفريق غداً حتي يتم إبلاغه رسمياً بالإقالة وحصوله علي الشرط الجزائي بشكل كامل.



ويحق لنيبوشا حسب عقده مع الزمالك، الحصول علي شرطا جزائيا بقيمة شهرين من راتب السنة الأولى المقدر بـ37 ألف دولار دولار، أى يحق للمدرب المونتينجرى الحصول على 74 ألف دولار من أجل الرحيل بشكل ودى، وعدم تصعيد اﻷمر للفيفا.