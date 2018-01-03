وزير النقل: إنشاء خطوط جديدة للمترو باستثمارات 200 مليار جنيه

وزير النقل يتفقد محطة السادات

محمود محسن



أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة، مساء اليوم، في محطة السادات لمترو الأنفاق (محطة تبادلية بين الخطين الأول والثاني)، حيث تفقد أرصفة المحطة، واطمأن على مستوى النظافة، وشدد على استمرار الاهتمام بنظافة مداخل ومخارج محطات المترو، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين كل محطات مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة.



وفي حواره مع عدد من الركاب أشار أحد الركاب إلى تباعد زمن التقاطر بالخط الثاني، فقام الوزير ومعه الراكب بالتوجه إلى أرصفة الخط الثاني بالمحطة، وتم حساب زمن التقاطر، والذي لم يتجاوز 3.5 دقيقة، وهو ما أكد معه عرفات على انتظام زمن التقاطر بالمترو، كما أشار بعض الركاب إلى الزحام بخطوط المترو، فأوضح عرفات أن ذلك ناتج من أن عدد الركاب يفوق القدرة الاستيعابية للمترو حاليا، وهو ما يجعل الوزارة تقوم بإنشاء خطوط جديدة للمترو باستثمارات تفوق 200 مليار جنيه تتمثل في استكمال مراحل الخط الثالث للمترو، واستكمال شبكة مترو الأنفاق بإنشاء وتنفيذ الخطوط الرابع والخامس والسادس للمترو.



كما أكد عرفات أهمية تطوير الخط الأول خاصة أن هذا الخط هو الأعلى كثافة بين جميع الخطوط فى نقل الركاب، حيث يقل نحو 1.5 مليون راكب يومياً، لافتاً إلى أن خطة تطوير الخط الأول ستتكلف 26 مليار جنيه، وذلك لتطوير نظم الإشارات، وتطوير نظم التحكم المركزى وتطوير أنظمة الاتصالات، وشراء وإعادة تأهيل الوحدات المتحركة "القطارات" وتجديد شريط المترو، وتجديد بعض الأعمال الكهرميكانيكية وأعمال أخرى.



وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة بالخط الأول، والذي تبلغ تكلفته "19.3 مليون يورو، و96 مليون جنيه مصري"، بما يعادل 600 مليون جنيه مصري، والذي يدخل ضمن خطة تحديث الخط الأول للمترو.