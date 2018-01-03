برلماني: العلاقات المصرية السعودية تاريخية من قديم الأزل

علاء عابد في زيارة للمملكة السعودية

ياسمين فواز



قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للملك سلمان ورئيس مجلس الشوري السعودي عبدالله الشيخ، إن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية من قديم الأزل، ومواقف المملكة ومصر لا ينكرها إلا جاحد.



وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالتنسيق والتحرك المشترك من أجل توضيح التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلدين، خاصة التطور في مجال حقوق الإنسان فى جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والمدنية وحرية الرأي والتعبير، كما تقدم علاء عابد بالشكر على الدعوة الكريمة.