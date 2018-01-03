نيجيريا تشتري قمرين صناعيين من الصين مقابل 550 مليون دولار

قمر صناعي

رويترز



قال أديبايو شيتو وزير الاتصالات النيجيري، اليوم، إن بلاده اتفقت على صفقة بقيمة 550 مليون دولار لشراء قمرين صناعيين صينيين وإنها تأمل بأن يتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الحالي.



وأضاف شيتو أن بنك التصدير والاستيراد الصيني وشركة تشاينا جريت وولز، التي ستقوم بتصنيع القمرين الصناعيين، وافقا على سداد قيمة القمرين بعد أن أعادت نيجيريا التفاوض على اتفاق سابق كان يتطلب منها تغطية 15% من التكلفة.



وتابع :"هذه الصفقة فرصة كبيرة جدا... لأنهم وافقوا على أنه حتى بدون قدرتنا على المساهمة بنسبة 15%، فإنهم مستعدون لدفع مبلغ 550 مليون دولار بالكامل لشراء القمرين لنيجيريا".



وأضاف أن القمرين سيجري إطلاقهما بعد فترة التصنيع التي ستستمر عامين اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاق.



وقال الوزير إن الأموال ليست قرضا وإنما ستحصل الشركة الصينية على حصة في نيجكومسات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة للحكومة النيجيرية وتتحمل مسؤولية إدارة الإتصالات عبر الأقمار الصناعية.



وأضاف ان الصينيين سيساعدون في تسويق خدمات اتصالات القمرين الصناعيين إلى دول أفريقية أخرى في مواجهة منافسة من مقدمين حاليين لتلك الخدمات من إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.



وقال: "الشيء الأول هو اننا نريد تحقيق ربح، نريد اقتناص السوق المحلي ونريد أيضا اقتناص السوق الأفريقي".