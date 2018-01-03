إقالة نيبوشا من تدريب الزمالك

المونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش

علي المصري



قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إقالة المونتنيجرى نيبوشا يوفوفيتش المدير الفنى للفريق اﻷول لكؤة القدم بالقلعة البيضاء، من منصبة بعد الخسارة من فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من اﻷسبوع العاشر.



وتجمد رصيد الزمالك عند 28 نقطة، بفارق 9 نقاط عن اﻹسماعيلي، و8 نقاط عن الأهلي، والذي يملك مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب.



وفشل الفريق مع نيبوشا في الاقتراب من صدارة الدوري، بعدما خاض 16 مباراة في قيادة الفريق، فاز في 8 لقاءات وخسر 4 مباريات وتعادل مثلهم، ولم يحصد سوى 28 نقطة فقط.