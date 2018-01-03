الزمالك يقلق جماهيره قبل القمة بالسقوط أمام طلائع الجيش

الطلائع يهزم الزمالك

علي المصري



تلقي فريق الكرة بنادي الزمالك، خسارة جديدة من مضيفه طلائع الجيش، بهدف نظيف، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع العاشر للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت علي ستاد الدفاع الجوى.



انتهي الشوط اﻷول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وشهد إضاعة صلاح عاشور لاعب الزمالك، لركلة جزاء، احتسبها محمد الصباحي حكم اللقاء، بناء علي أشارة من أحمد الغندور الحكم الخامس، وتصدي لها محمد بسام حارس طلائع الجيش، في الدقيقة 41.



وفي الشوط الثاني، ترجم طلائع الجيش هجماته الخطره والمؤثرة، بهدف رائع لقائد الفريق العسكري صلاح أمين، مستغلا تباطؤ علي جبر، ليضها في الزاوية العكسية لمرمي أحمد الشناوي حارس الزمالك، الذي فشل في التعامل مع الكرة رغم تألقه في الذود عن مرماه.



بتلك النتيجة، يفشل الزمالك في خطف المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من النادي المصري الذي يمتلك 30 نقطة، بعدما تجمد رصيد أبناء القلعة البيضاء، عند 28 نقطة، بفارق 9 نقاط عن اﻹسماعيلي، و8 نقاط عن الأهلي، والذي يملك مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب.



وواصل حلمى طولان المدير الفنى لطلائع الجيش، عروضة القوية مع الفريق العسكرى، بعدما تولى المسئولية خلفا لأحمد سامى، ولم يتعرض الفريق تحت قيادته للخسارة، حيث خاض خمسة لقاءات، فاز فى ثلاثة وتعادل فى اثنين، ورفع رصيد الفريق للنقطة 22، وقفز للمركز التاسع في جدول الترتيب.



وستعيش جماهير الزمالك في حالة من القلق علي الفريق، الذي سيلاقي الأهلي غريمه التقليدي واﻷزلي، يوم الاثنين المقبل، ضمن لقاءات الجولة 17 والأخيرة للدور اﻷول من الدوري العام.



ويبدو أن أيام الصربي نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني للزمالك، قد أصبحت قليلة في القلعة البيضاء، بعدما فشل الفريق في الاقتراب من صدارة الدوري، بعدما خاض 16 مباراة في قيادة الفريق، فاز في 8 لقاءات وخسر 4 مباريات وتعادل مثلهم، ولم يحصد سوي 28 نقجة فقط.



وقد لا يلحق نيبوشا بمواجهة اﻷهلي المقبلة، التي تأتي بعد 5 أيام فقط من لقاء اليوم، إذا تمت إقالته من تدريب القلعة البيضاء، بقرار من مرتضي منصور رئيس النادى، وربما يكون لقاء اﻷهلي المقبل هو من يحدد مصير المدرب الصربي مع الزمالك.