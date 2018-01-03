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أسواق عربية
صعود مؤشرات 5 بورصات عربية .. وهبوط مصر
الأربعاء 03 يناير 2018 08:19 م
مؤشرات البورصات العربية
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مؤشرات البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة دبى والكويت، وهبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى تصدرتها مصر، بسبب بعض الأسهم القيادية، منها البنك التجاري الدولي وشركة جلوبال تليكوم.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبي العام قفز بأكثر من 1.4 % ليصل إلى 3459 نقطة مع صعود سهم شركة إعمار العقارية القيادي 2.9 % بعد أن ارتفع 3.6 % يوم الثلاثاء، كما صعد سعر سهم شركة إعمار للتطوير 3.8 % وسعر سهم مجموعة إعمار مولز 1.8 %.
وتقدم مؤشر بورصة الكويت بحوالى 1.4%، ليرتفع إلى 6401 مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم قيادية، وارتفع سهم بنك الكويت الوطني، 2.4 % وسعر سهم شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية 1.6 %.
وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية حوالى 0.7 % ليزداد إلى 7224 نقطة، وقادت أسهم البنوك السوق مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 3.1 %.
بينما زاد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.9 % ليسجل 4481 نقطة، وصعد مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.3 % ليستقر عند 1325 نقطة.
وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 1.3 %، لينزل إلى 14834 نقطة مع انخفاض سعر سهم البنك التجاري الدولي 1.9 %، وسعر سهم شركة جلوبال تليكوم 2.7 %.
وتراجع مؤشرا بورصتى الدوحة ومسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % لكل منهما، ليرتدا إلى 8608 نقطة و5089 نقطة على الترتيب.
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