مظاهرات ضد الحكومة في إيران

وكالات



قال العميد حسين اشتري، قائد الشرطة الإيرانية، إن الشرطة اعتقلت 70% ممن وصفهم بـ"مثيري أعمال الشغب الأخيرة" بطريقة منظمة.



وتابع اشتري: "خلال الأيام الماضية تشكلت تجمعات متفرقة حول محور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لكن الجماعات المعادية للثورة استغلت هذه الأجواء بسرعة، وركبت موجة الاحتجاجات".



وأضاف أن الشرطة استطاعت من خلال جاهزيتها في مجال التدريب والمهنية من السيطرة على هذه التجمعات التي سعت إلى إرباك أمن البلاد والإضرار بالممتلكات العامة.



وكانت احتجاجات واسعة ضربت الشوارع الإيرانية من الخميس الماضي واستمرت 6 أيام، وأسفرت عن سقوط 21 قتيلا.



وشارك آلاف الإيرانيين في تجمعات مؤيدة للحكومة في عدة مدن اليوم في إظهار للقوة برعاية الدولة.