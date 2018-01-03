EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
إيران: اعتقلنا 70% من مثيري الشغب بطريقة منظمة
الأربعاء 03 يناير 2018 07:57 م
مظاهرات ضد الحكومة في إيران
أخر الأخبار
مظاهرات ضد الحكومة في إيران
وكالات
قال العميد حسين اشتري، قائد الشرطة الإيرانية، إن الشرطة اعتقلت 70% ممن وصفهم بـ"مثيري أعمال الشغب الأخيرة" بطريقة منظمة.
وتابع اشتري: "خلال الأيام الماضية تشكلت تجمعات متفرقة حول محور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لكن الجماعات المعادية للثورة استغلت هذه الأجواء بسرعة، وركبت موجة الاحتجاجات".
وأضاف أن الشرطة استطاعت من خلال جاهزيتها في مجال التدريب والمهنية من السيطرة على هذه التجمعات التي سعت إلى إرباك أمن البلاد والإضرار بالممتلكات العامة.
وكانت احتجاجات واسعة ضربت الشوارع الإيرانية من الخميس الماضي واستمرت 6 أيام، وأسفرت عن سقوط 21 قتيلا.
وشارك آلاف الإيرانيين في تجمعات مؤيدة للحكومة في عدة مدن اليوم في إظهار للقوة برعاية الدولة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا