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سيـــاســة
إضراب عمال وبريات سمنود يدخل يومه الثالث
الأربعاء 03 يناير 2018 07:52 م
إضراب
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إضراب
إيمان عوف
استمر إضراب عمال وبريات سمنود، عن العمل، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بصرف العلاوات الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية بحد أدنى 165جنيها، وحد أقصى 330 جنيها، بالإضافة لضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2010 وحتى الآن.
قال أحد العمال في تصريحات لـ"المال" إن 550 عاملًا بدأوا إضرابًا عن العمل منذ ثلاثة أيام، اعتراضًا على وعود الإدارة ببحث مشكلة العلاوات، ثم فاجأتهم بالرفض القاطع بصرف أى علاوات، ما دفع العمال إلى الدخول فى إضراب عن العمل.
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