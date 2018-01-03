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سيـــاســة
النرويج تعلق تصدير الأسلحة إلى الإمارات
الأربعاء 03 يناير 2018 07:21 م
النرويج
أخر الأخبار
النرويج
وكالات
علقت الحكومة النرويجية صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى الإمارات بسبب مشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان، اليوم، إن "تطور النزاع في اليمن خلال خريف 2017 كان خطيرا، وهناك قلق كبير على الوضع الإنساني".
وتنشر الإمارات قوات في اليمن في إطار التحالف الذي بدأ عملياته ضد الحوثيين والقوات المتحالفة معهم في مارس 2015.
وقالت أوسلو إن تعليق صادرات الأسلحة الذي أقر في 19 ديسمبر الماضي هو إجراء وقائي، إذ إما من معلومات أو أدلة تشير إلى أن أسلحة نرويجية استخدمت في اليمن.
وفي 2016، ارتفعت مبيعات الأسلحة النرويجية للإمارات بمقدار الضعف تقريبا بالمقارنة عن السنة التي سبقت، وبلغت قيمتها 79 مليون كورون (نحو 9.75 ملايين دولار أمريكي).
وتقول النرويج إنها لا تبيع أسلحة للسعودية.
ويثير تدخل التحالف السعودي في اليمن تحفظا لدى بعض الدول الغربية، لا سيما مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء أعمال العنف والضربات الجوية، وتداعيات الحرب على الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الأساسية لليمنيين.
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