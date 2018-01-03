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ثقافة وفنون
مصر مهد العمارة.. بسينما الهناجر غدا
الأربعاء 03 يناير 2018 06:33 م
مسرح الهناجر
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مسرح الهناجر
سلوى عثمان
تقيم قاعة سينما الهناجر داخل الأوبرا المصرية في السادسة مساء الخميس "صالون السينما الوثائقية" مع المخرج "أحمد فؤاد درويش"، ويعرض الصالون فيلمي "مصر مهد العمارة" و"العمارة في مصر" خلال القرنين 19 و 20، تدور أحداث الفيلمي حول فنون العمارة المصرية في عصور مصر القديمة، البطالمة، الأقباط، المماليك والعصر العثماني.
يستضيف الصالون المهندس المعماري "عمرو رؤوف" المتخصص في عمارة حسن فتحي.
كما يقيم مركز طلعت حرب الثقافى فى الخامسة والنصف مساء الخميس، الصالون الموسيقي "الموسيقى للجميع" بمقر المركز بالسيدة نفيسة.
يدير الصالون الدكتور شريف الهجان، الذى يقدم مجموعة منتقاة من أجمل المقطوعات الموسيقية، الصالون يهدف إلى نشر ثقافة تذوق الموسيقى للجميع.
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