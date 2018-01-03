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سيـــاســة
أجندة الأحداث السياسية الخميس 4 يناير
الأربعاء 03 يناير 2018 06:02 م
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الأجندة السياسية
سلوى عثمان
أحزاب وحركات ونقابات
أعلن المستشار أحمد المهدى، المستشار القانونى لوزير السياحة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد، عن صدور الكشوف النهائية للمرشحين غدًا الخميس، عقب انتهاء اللجنة من فحص الطعون وكذلك التظلمات من المستبعدين من قائمة المرشحين المقبولين فى الانتخابات المزمع إجراؤها 15 يناير الجارى، يذكر أن لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوى، أعلنت إلزام الشركات بإخطار وزارة السياحة رسميًا بالممثل القانونى للشركة للإدلاء بصوته فى انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد المصرى للغرف، قبل موعد إجراء الانتخابات فى موعد أقصاه يوم 8 يناير الجارى.
محاكمة
تستأنف الدائرة السابعة إزالات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا، نظر الدعوى المقامة من عدد من سكان مثلث ماسبيرو، التي تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة بإزالة منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو وأحقيتهم بتملك أراضيهم المقام عليها منازلهم بالمنطقة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71069 لسنة 69 قضائية كلًا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس حي بولاق أبو العلا، وقالت الدعوى إن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر 87 الصادر في 16 من إبريل 2015، قرار محافظ القاهرة رقم 1970 لسنة 2015، والذي فيه الموافقة على إعلان منطقة ماسبيرو والمحددة بالشوارع "شارع 26 يوليو- وشارع كورنيش النيل - وشارع الجلاء" منطقة إعادة تخطيط، وأشار سكان منطقة ماسبيرو في دعواهم، إلى أن قرار إزالة منازلهم مخالف لحقوقهم في المأوى المناسب للمعيشة لهم، وأنه لا يوجد أي مكان آخر للذهاب إليه والعيش به، مطالبين بسرعة الفصل في الدعوى وأحقيتهم في تملك مسكنهم الحالي.
حددت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، جلسة غد الخميس، لنظر تجديد حبس "ليلى عامر" بطلة كليب "بص لأمك" أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية؛ لاتهامها بخدش الحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، ووجود إيحاءات جنسية بالأغنية، وواجهت النيابة العامة المتهمة بالفيديو كليب، وأقرت أنها هى الموجودة بالمقطع الصوتى، ولكنه لا يحتوى على أى ألفاظ أو مشاهد خادشة للحياء، وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنت من ضبط بطلة كليب "بص أمك"، ليلى عامر على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر "فيديو" خادش للحياء، وذلك بإشراف اللواء زكى زمزم مساعد وزير الداخلية لمكافحة جرائم الآداب، والعميد عماد عكاشة مدير النشاط الداخلى، والعقيد أحمد حشاد رئيس التحريات .
جامعات
تستمر جامعة طنطا في تلقي أوراق التقديم لشغل وظيفة عميد كلية الطب، وسيتم الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين يوم الخميس 11 يناير الجارى، وتخصيص يوم السبت 13 من الشهر ذاته لتلقى الطعون، على أن يتم فحصها وإعلان القائمة النهائية يوم الأحد 14 يناير، وتخصيص يوم الأحد الموافق 21 يناير لفحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي، ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بأعمال رئيس الجامعة ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات على التزام اللجنة بالحيادية والموضوعية والاستقلالية فى شتى مراحل عملها تحقيقاً للمصلحة العامة.
يستقبل الدكتور سعيد خليل، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، الدكتور حسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيل بدراوي للتعليم والتنمية وأحمد أبورية مدير شركة تقويم مصر للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في تمام العاشرة من صباح غدا الخميس ؛ لتوقيع برتوكول تعاون بين مركز التميز التربوى ومؤسسة النيل بدراوي ، ويأتي توقيع البروتوكول بين الجانبين، لتوفير فرص عمل لـ 1200 معلم في جميع التخصصات العلمية كمرحلة أولى من المشروع ، من جانبها، قالت الدكتورة رشا كمال، مدير مركز التميز التربوي، إن توقيع البرتوكول يأتي في إطار حرص إدارة الكلية ومركز التميز التربوي على ربط الخريج بسوق العمل.
أخرى
يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الخميس، استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذين من المقرر توافدهم للتهنئة حتى صباح الأحد المقبل، وهو يوم العيد، ومن المقرر، أن يترأس البابا، مساء السبت المقبل، لأول مرة، قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك، ندوة لمناقشة كتاب "في تشريح الهزيمة.. حرب يونيو بعد خمسين عامًا"، غدًا الخميس، ويدير الندوة الدكتور عماد أبو غازي، ويتحدث في الندوة مجموعة من مؤلفي الكتاب بلال علاء، خالد منصور، سامح نجيب، محمد العجاتي، مصطفى عبدالظاهر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
أعلنت الطائفة الإنجيلية، عن قيام وفد من قياداتها برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة، بزيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد الخميس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهئنة له بعيد الميلاد المجيد، الذي ستحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الأحد المقبل.
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