المركزى يصدر ضمانة بمليارى جنيه لشركة مخاطر الائتمان

البنك المركزى

سيد بدر



وافق البنك المركزي المصري على إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وقال المركزي في بيان حديث، إن الضمانة الجديدة تأتي استكمالًا لمبادرة تشجيع تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلزم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المنشآت حتى 2020.



وتابع المركزي "فيما يتعلق بمعايير بازل2 عند حساب معيار كفاية رأس المال يتم الاعتراف بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان لدى البنوك، مع إعطاء الجزء المغطى بتلك الكفالة وزن مخاطر 20%، أما فيما يخص المحفظة المغطاة بخطاب الضمان الصادر من البنك المركزي للشركة يتم إعطاؤها وزن مخاطر 0%".



ووجه البنوك بإضافة ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان إلى الضمانات التي يتم الاعتداد بها لدى تكوين المخصص، وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء، على تلتزم بهذه التعليمات نهاية ديسمبر 2017.



وقالت مصادر مطلعة لـ"المال" في وقت سابق، إن البنك المركزي استحوذ على نحو 20% من شركة ضمان مخاطر الائتمان تتمثل في حصة بنك مصر إيران، و12% من حصة البنك الأهلي المصري، في صفقة بلغت قيمتها نحو 90 مليون جنيه، ضمن خطة المركزي لإعادة هيكلة الشركة وإمدادها بالدعم المالي الذي يمكنها من ضمان مخاطر تمويلات الـSMEs.