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سيـــاســة
تأجيل محاكمة خالد على لـ7 مارس
الأربعاء 03 يناير 2018 05:20 م
خالد على 4
أخر الأخبار
خالد على 6
إيمان عوف
قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل جلسة المرشح الرئاسي خالد علي لجلسة ٧ مارس، لحضور لجنة الإذاعة والتليفزيون التي سبق أن أعدت تقريرًا طعن فيه الدفاع وطعنت فيه اللجنة الاستشارية المستقلة من خبراء المونتاج والتصوير، وذلك في حكم حبس خالد على ثلاثة اشهر وغرامة 10 آلاف جنيه في اتهامه بالقيام بفعل فاضح بعد حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
محكمة النقض
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