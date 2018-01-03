سامية طرابلسى: أملك شخصية مستقلة ولا أقلد أحدًا

بث مباشر ظلم بسبب توقيت عرضه وسط نجوم السينما





علاقتي بـ إم بي سي جيدة .. و"وش السعد" تجربة لن تتكرر





حوار – أحمد حمدي





شاركت النجمة التونسية سامية طرابلسي مؤخرًا كبطلة لفيلم "بث مباشر" مع النجم سامح حسين، ورغم أنه لم يحقق النجاح الذي كان متوقعًا له، فإنه كان فيلمًا سينمائيًا مهمًا، وظلم بسبب توقيت عرضه، لأنه وجد وسط أفلام نجوم كبار في السينما مثل أحمد عز ومحمد رمضان وقتها.



"المال" حاورت سامية طرابلسي عن فيلم "عقدة الخواجة" وعلاقتها بقناة إم بي سي، والصحافة المصرية، وأسباب إعجابها بأغنية أحمد مكي الجديدة، ومسلسل الطوفان، وحقيقة تقليدها النجمة الشابة سارة سلامة، وردها على ذلك.





بداية، قالت النجمة سامية طرابلسي إن "عقدة الخواجة" فيلم مميز في معظم عناصره، سواء بسبب مشاركتها أمام النجم حسن الرداد الذي يملك موهبة تمثيلية وشعبية كبيرة، إلى جانب للمخرج بيتر ميمي الذي حقق نجاحًا كبيرًا الفترة السابقة في السينما والتلفزيون، مؤكدة أن ترشيحها له جاء من المخرج نفسه، ورحبت بذلك كثيرًا.





وأضافت: الرداد دمه خفيف للغاية وراء التصوير في الكواليس و"عقدة الخواجة" اسم مميز جذب الجمهور وتقوم فيه بشخصية شريرة لأول مرة، بعيدًا عن طابع الكوميديا التي اعتاده الجمهور في أعمالها السابقة.





ونفت الطرابلسي مشاركتها النجم محمد رجب في فيلمه الجديد "بيكيا"، كما كتب في العديد من المواقع الإلكترونية، مشيرة إلى أنها شاركته في فيلمه "الخلبوص" منذ سنوات، لكن لم يكن هناك فرصة لتتعاون معه في "بيكيا "الذي يقوم بتصويره حاليًا.





ونوهت إلى أن فيلم بث مباشر الذي قامت ببطولته أمام النجم سامح حسين وطرح مؤخرًا لم يأخذ حقه من النجاح والإيرادات، رغم أن الورق والموضوع كوميدي مهم وليس فيلمًا تافهًا او سطحيًا، لكنه للأسف طرح بدور العرض السينمائي وسط موسم سينمائي لا يرحم، وأمام أفلام قوية جدًا مثل الخلية لأحمد عز والكنز للنجم محمد رمضان.





وأوضحت أن سامح حسين لم يستطع الخروج في الإعلام وتأكيد أنه حقق إيرادات كبيرة رغم أن الجمهور أحبه كثيرا وذلك واقع حقيقي.





وأكدت سامية أيضا أنها تتمنى العمل في العام الجديد مع نجوم كبار مثل أحمد السقا وأحمد عز ومحمد رمضان وأحمد مكي أيضًا.





وأشارت إلى أنها أحبت أغنية مكي الأخيرة وقفة ناصية زمان؛ لأن فيها رسالة إنسانية بأننا يجب أن نتذكر أصلنا، مهما تبدلت الحياة بنا في أي وقت أو تطورنا.





وعن مشاركتها في موسم رمضان 2018 أوضحت أنها حتى الآن لم تستقر على أي سيناريو للمشاركة فيه حتى الآن.





وشددت على أن علاقتها بالصحافة والإعلام المصري جيدة، رغم بعض الأزمات التي وقعت بينها وبين إحدى الصحف في فترة معينة بسبب نشر أخبار عنها.





وأوضحت أن تجربتها في برنامج وش السعد مع محمد سعد التي قدمتها منذ فترة طويلة كانت رائعة ولم تتكرر مرة أخرى، لأنها كانت مكلفة كثيرًا ماديًا، بسبب أجور النجوم الذين شاركوا فيه والشاشات التي كانت تعرض وتكلفة ديكور البرنامج أيضًا، وكل ذلك كان مختلفًا تمامًا عن أي مسرحيات قدمت سابقا؛ علاوة على أنه تقديم مسرحية كل أسبوع بنجوم جدد هو أمر صعب أن يتم تنفيذه مرة ثانية، وكانت مجهدة.





وعن علاقتها بـ"إم بي سي" حاليًا قالت إنها جيدة مثل بقية القنوات لكن الفرق الأساسي أنها تعاونت مع إم بي سي منذ سنوات قبل عملها في مصر، وبالتالي كانت تعرف القائمين عليها في الخليج قبل أن تأتي للقاهرة، فقد قدمت معها برنامج واي فاي منذ سنوات، الذي عرض على شاشة ام بي سي 1 وكان ناجحًا للغاية، وتميز بطابع كوميدي وقتها، ثم تعاونت معها في مسلسل ساحرة الجنوب ووش السعد وبرنامج شك شك وكل هذه الأعمال رشحت لها من المخرج وليس ام بي سي، وعلاقتها جيدة مع باقي القنوات وفي الدراما والسينماأ وتعاونت مع جهات مختلفة فيما بعد.





ونفت سامية تقليدها للنجمة الشابة سارة سلامة في آخر جلسة تصوير قامت بها، كما تردد، مؤكدة أنها تملك "ستايل" مختلفًا عن أي فنانة أخرى، ولديها شخصية مستقلة تمامًا، لكن الصدفة أنها قامت بهذه الجلسة عند نفس المصور الذي قام بتصوير سارة سلامة، وتم تأجيله وطرحه للجمهور بعد عرض صور سارة الفترة الماضية وليس لها ذنب أبدًا، مضيفة أن الـ"ستايل" الذي ظهرت به هو موضة موجودة في هوليوود أساسًا.





وأبدت إعجابها بمسلسل الطوفان، لأنه تميز بموضوع مهم ومختلف، وأداء الممثلين فيه كان رائعًا للغاية.